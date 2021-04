Gelungene Premiere: Am Sonntag hat der erste digitale Stadtrundgang durch Hannover entlang des Roten Fadens und durch die Herrenhäuser Gärten stattgefunden. Pandemiebedingt will die HMTG diese kostenlose Online-Angebote jetzt regelmäßig anbieten – damit Hannover bei Touristen nicht in Vergessenheit gerät.