Es waren die Grünen, die am Dienstag im Verkehrsausschuss ein Wort mit Sprengkraft in den Mund nahmen: „Klage“. Die Sache war als Frage formuliert. Grünen-Verkehrsexpertin Swantje Michaelsen wollte wissen, ob die aktuellen Planungen für den Südschnellweg noch durch eine Klage verhindert werden könnten. Der soll zwar im Bereich der Hildesheimer Straße den viel gelobten Tunnel bekommen. Zwischen Schützenallee und Landwehrkreisel soll die Verbindung allerdings ausgebaut werden wie eine Autobahn, während gleichzeitig keine Verbesserungen für den Radverkehr geplant sind.

Das sorgt für Ärger. „Unzeitgemäß“ und gegen die Ziele der Verkehrswende seien die Planungen, kritisiert Michaelsen. Zuvor hatte bereits die Bürgerinitiative Umweltschutz beim Anhörungsverfahren zum Planfeststellungsverfahren Druck gemacht und erneut einen Radweg direkt am Schnellweg gefordert. Chancen auf Umsetzung hat der jedoch offenbar kaum. Und das Risiko einer Klage wäre groß.

Zu groß für Stadt und Region. Denn der Zeitplan für den Bau des Tunnels und Ausbau des Südschnellwegs bis zum Landwehrkreisel von 14,50 auf immerhin 25,60 Meter Breite ist eng gestrickt – und hängt vor allem an der maroden Brücke über die Hildesheimer Straße. Deren Lebensdauer hat das Land durch teure Verstärkungsmaßnahmen mühsam bis Ende 2023 verlängert. Ab dem 1. Januar 2024 dürfen jedoch keine Fahrzeuge mehr darüber rollen. Sie müssten allesamt vor der Brücke abfahren und dann die Hildesheimer Straße ebenerdig queren. Verkehrschaos wäre vorprogrammiert, warnten die Planer beim Land regelmäßig. Und es würde ein Jahr später noch schlimmer, weil dann auch die weiter westlich gelegenen Brücken nicht mehr genutzt werden dürfen.

In der Kritik: Die Planungen für den Südschnellweg. Der soll fast doppelt so breit werden, aber keinen Radweg bekommen. Quelle: Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr

Die Erfolgsaussichten einer Klage könne er „nicht einschätzen“, sagte Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz im Ausschuss. Die Planungen lägen beim Land. Deshalb wäre es „sinnvoll“, wenn auch „von dort ein Impuls für den Radweg käme“. Gegenüber der NP erklärte er später, dass die Region keine Klage anstrebe. Auch, weil sie für die kommunalen Radwege in Hannover nicht zuständig sei. Den Radweg am Südschnellweg hält Franz jedoch für „sinnvoll und geboten“. Das hätte schon ein Gutachten gezeigt, das die Region 2016 in Auftrag gegeben hat.

Niemand will für die Radwege zahlen

Die Stadt Hannover hat zwar bei Anhörung zum Planfeststellungsverfahren ebenfalls noch einmal betont, dass sie den Radweg am Schnellweg will. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass sie an Verbesserungen des Radverkehrs rund um das Schnellwegprojekt vor allem dann interessiert zu sein scheint, wenn sie selbst nicht dafür zahlen muss. Breitere Radwege, die den Schnellweg in Nord-Süd-Richtung queren, fordert sie zum Beispiel nicht. Denn dann müssten die Brücken im Bereich der Leineauen und am Mühlenholzweg breiter werden. Und wenn das auf Wunsch der Stadt geschieht, müsste diese auch für Mehrkosten aufkommen. Also werden die Breiten der Brücken bleiben wie sie sind.

Auch der Bund, der den 360 Millionen Euro teuren Südschnellweg-Umbau bezahlen muss, zeigt kein Interesse, für sieben Millionen Euro einen neuen Radweg entlang der Trasse zu bauen. Er argumentiert, dass es diesen ja auch jetzt nicht gebe. Deshalb sieht er auch keine Verpflichtung, diesen zu bauen. Allerdings könne die Stadt Hannover ja Förderung beantragen, wenn sie das selbst tun wolle, hieß es.

Land hat Zweifel am Nutzen der Route

Das Land, das im Auftrag des Bundes das Projekt plant, hat Zweifel, dass ein Radweg direkt am Südschnellweg überhaupt attraktiv wäre, wo es doch zwar nicht perfekt ausgebaute, allerdings landschaftlich deutlich reizvollere Routen durch die Leinemasch gibt. Zudem glaubt das Land nicht, dass Kosten und Nutzen eines solchen Radwegs in einem angemessenen Verhältnis stünden. Sieben Millionen Euro würde allein die schmalste Variante mit 2,50 Metern Breite kosten. Das ist das, was gerade noch zulässig ist, wenn Radfahren in beiden Richtungen erlaubt sein soll. Zudem wäre der Radweg mit sieben Millionen Euro fast doppelt so teuer wie der neue Radschnellweg Richtung Lehrte auf hannoverschem Gebiet. Der Abschnitt soll 3,8 Millionen Euro kosten.

Zudem würde das Land in den Planungen nach eigenen Angaben um rund zwei Jahre zurückgeworfen, wenn es jetzt doch noch einen Radweg am Schnellweg berücksichtigen müsste. Dann wäre wohl auch ganz ohne Klage das Brücken-Provisorium, das das marode Bauwerk über die Hildesheimer Straße während des Baus des Tunnels ersetzen soll, nicht rechtzeitig fertig, so die Befürchtung.

Radfahrer werden durch die Planungen ausgebremst

Niemand scheint sich wirklich zuständig zu fühlen, niemand will für neue Radwege im Bereich des Schnellwegs zahlen: In Konsequenz könnte das bedeuten, dass sich die Situation für Radfahrer sogar verschlechtert. Während diese derzeit entlang der Schützenallee bequem und ohne Stopp unter dem Schnellweg herfahren können, werden sie künftig – ähnlich der Situation am Pferdeturm – an Ampeln die Fahrspuren überqueren müssen, die in beiden Richtungen im Bereich der neuen Tunneleinfahrt auf den Schnellweg führen. Das wird auf der wichtigen Nord-Süd-Verbindung zu deutlichen Zeiteinbußen führen. Ärgerlich ist das auch, weil auf dieser Strecke eine der wichtigen Velorouten geplant ist, die den Radverkehr in Hannover eigentlich beschleunigen sollen.

Zeitraubend: Künftig müssen Radfahrer im Bereich der Schützenallee die Zufahrten auf den Südschnellweg queren. Bisher fahren sie dort unter einer Brücke durch. Quelle: Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr

Doch noch eine Klage gegen die Planungen?

An den westlich davon gelegenen Sportplätzen fällt eine weitere Nord-Süd-Verbindung des Radverkehrs durch den Umbau des Schnellwegs ersatzlos weg. Zwar soll dafür der Radweg östlich der Leine asphaltiert werden. Die Umwege und Zeitverluste, die zu erwarten sind, wird das aber kaum kompensieren.

Bei der Region scheint sich bereits Resignation breit gemacht zu haben. „Wir haben das nicht mehr in unserer Hand. Das Ergebnis ist jetzt so wie es ist“, sagte Conrad Vinken, Leiter des Bereichs Verkehr am Dienstag im Ausschuss. Oder geht doch noch was durch eine Klage? Nach Informationen der NP denkt der Radfahrerclub ADFC zumindest darüber nach.

