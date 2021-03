Hannovers Stadtarchiv soll an die Vahrenwalder Straße ziehen

Hannover

Für Hannovers Stadtarchiv und die dringend benötigten Magazinräume für das Historische Museum und das Museum August Kestner ist nach langen Verzögerungen eine Lösung in Sicht. Im vertraulichen Teil des Bauausschusses hat die Stadt der Politik einen Vorschlag für einen Neubau an der Vahrenwalder Straße vorgelegt.

Den Zuschlag soll das hannoversche Unternehmen Bauwo bekommen, das unter anderem das Intercity-Hotel am Andreas-Hermes-Platz errichtet hat. Unter einer Reihe von Angeboten soll die Firma das beste gemacht haben. Beworben hatte sich auch Günter Papenburg mit den historischen Gebäuden der Wasserstadt Limmer, allerdings vergeblich.

Stadtarchiv: Neuer Standort weit draußen

Wie schwierig die Suche nach einem geeigneten Standort war, zeigt allerdings auch das Ergebnis des Auswahlverfahrens. Von dem Wunsch, das Stadtarchiv, das derzeit seinen Sitz Am Bokemahle in der Südstadt hat, möglichst nah am Zentrum zu errichten, müssen sich Stadt und Politik verabschieden. Der Neubau soll an der Vahrenwalder Straße kurz vor der Autobahn A2 entstehen, auf einer Brache gegenüber der Feldjäger-Kaserne.

Allerdings soll der Vorschlag der Verwaltung auch eine ganze Reihe von Vorteilen mit sich bringen. Das neue Gebäude soll in unmittelbarer Nähe der Stadtbahn-Haltestelle Wiesenau liegen. Zudem sollen das Stadtarchiv und das Historische Museum viel Mitsprache bei dessen Innenausbau haben. Der Investor hat besonders moderne Klimatechnik in Aussicht gestellt, damit die wertvollen Exponate und Schriftstücke gut geschützt werden und sich zugleich die Energiekosten im Grenzen halten.

Neubau soll schon 2023 fertig sein

Nach Information der NP soll der Neubau schon 2023 fertig sein. Das wäre vor allem für das Historische Museum wichtig, dem eine umfangreiche Sanierung bevorsteht. Je eher die neuen Magazinräume zur Verfügung stehen, desto eher können Exponate dorthin verlagert werden, was den Umbau erleichtern würde. Beginnen können die Arbeiten allerdings schon vorher. Das Museum will die Exponate zunächst intern umräumen.

Eigentümer des Gebäudes will die Stadt allerdings nicht werden. Sie will dieses für zunächst 20 Jahre anmieten: für 3,2 Millionen Euro jährlich für 2400 Quadratmeter Bürofläche und 18.200 Quadratmeter Depot. Derzeit sind die Depots der Museen noch auf das Stadtgebiet verteilt. Diese sollen nun an dem neuen Standort zusammengezogen werden. Die Politik hat im Bauausschuss mit großer Mehrheit das Vorhaben beschlossen.

Von Christian Bohnenkamp