Die Region will das Auto auch in den kleineren Dörfern und Städten im Umland Hannovers verzichtbar machen. Damit es auch dort mit der Verkehrswende klappt, soll mit Kleinbussen schon ab Sommer 2021 das Ridesharing-Angebot „ Sprinti“ – ähnlich Moia – an den Start gehen. Das Pilotprojekt in den Kommunen Wedemark, Springe und Sehnde wird allerdings ein teures Vergnügen. Der Zuschussbedarf ist hoch.

Während normalerweise bei Bus und Bahn im Nahverkehr rund 50 Prozent der Kosten durch Ticketeinnahmen gedeckt werden, kalkuliert die Region beim Sprinti nur mit rund 25 Prozent. Die jährlichen Kosten allein für das Pilotprojekt in drei Kommunen schätzt die Region auf 3,5 Millionen Euro. Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz hofft, dass durch den Verkauf von Tickets 500.000 bis 700.000 Euro reinkommen. Ein Wert, den manche Branchenkenner für eine ziemlich optimistische Erwartung halten.

Region: Alle 20 Sprinti-Busse sollen barrierefrei sein

Und auch, ob die Kosten von 3,5 Millionen Euro reichen werden, ist unklar. Denn anders als das bei der Präsentation Mitte Juni gezeigte VW-Modell sollen sämtliche 20 Busse barrierefrei sein, also auch Rollstühle und Kinderwagen transportieren können. „Es sollen Fahrzeuge mit einem verlängerten Radstand eingesetzt werden“, kündigt Franz an. Die gebe es von „nahezu allen Herstellern“. Bei dem gezeigten Modell habe es sich nur um ein Beispiel gehandelt. „Es kann auch ein Mercedes, Opel oder Renault sein“, sagt der Verkehrsdezernent. Er glaubt, dass sich bei der europaweiten Ausschreibung ein Anbieter finden wird, der tatsächlich mit 20 barrierefreien Fahrzeugen zum kalkulierten Preis den Dienst aufnehmen kann.

Bei Abstrichen in Sachen Barrierefreiheit hätte die Region wohl auch mit Gegenwind zu rechnen. „Gerade, wenn eine Kommune oder Region so ein Angebot macht, muss das einfach dazugehören“, sagt Stefanie Jäkel, Sprecherin des Sozialverbandes Deutschland in Niedersachsen. Davon profitierten nicht nur Senioren, sondern auch Familien mit Kinderwagen.

Studenten sollen Senioren die Smartphone-App erklären

Ein „Hemmnis gerade für ältere Menschen“ könnte aus Sicht des Verbandes aber auch sein, dass die Busse nur per Smartphone gebucht werden können. „Es wäre gut, wenn man zweigleisig fahren würde. Auch Menschen, die noch kein Smartphone haben, würden sicher gerne mit den Bussen fahren“, sagt Sprecherin Jäkel.

Laut Verkehrsdezernent Franz „geht das technisch nicht anders“, weil auf dem Smartphone virtuelle Haltestellen angezeigt werden, an denen sich die Fahrgäste einfinden müssen, wenn sie den Sprinti nutzen wollen. Damit auch digital weniger versierte Personen auf das Angebot zurückgreifen können, will er „20 bis 30 Studierende“ einsetzen, die erklären, wie die Sprinti-App funktioniert. „Es ist für diese Menschen ja auch besser, wenn man sie befähigt, damit umzugehen“, sagt Franz.

Verkehrsdezernent sicher: Die hohen Kosten lohnen sich

Er ist davon überzeugt, dass sich der Aufwand und die hohen Kosten, die zu drei Vierteln von der öffentlichen Hand getragen werden müssen, lohnen werden. „Das ist es uns wert. Wir wollen, dass auch im Umland die Nutzung des Autos zurückgeht und zumindest das Zweit- oder Drittauto abgeschafft werden kann“, betont Franz.

Er hofft, dass 50 bis 80 Prozent der Kosten durch Fördermittel gedeckt werden können. Der Bund habe „schon signalisiert, dass sie solche Fahrzeuge fördern“, berichtet der Dezernent. Zudem befinde man sich in Gesprächen mit dem Land, um auch von dieser Seite finanzielle Unterstützung für das Sprinti-Projekt zu bekommen.

