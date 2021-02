hannover

Hannovers Sozialdezernentin Sylvia Bruns freut sich im NP-Interview über die Angebote für Obdachlose in dieser Kälteperiode.

Ein ehrenamtlicher Helfer sagte am Montag, Sie seien ein Segen für die Obdachlosenhilfe. Wie finden Sie das?

Berührend. Aber ich finde, ich mache nichts Außergewöhnliches, sondern tue das, was anliegt.

Was tun Sie jetzt im Wintereinbruch, um obdachlose Menschen zu schützen?

Wir haben letzte Woche mit der Üstra gesprochen, dass sie die Kröpcke-Station wieder nachts für obdachlose Menschen öffnet. Ich hatte Stadtsuperintendant Rainer Müller-Brandes gefragt, ob man nicht die Marktkirche öffnen könnte. Er und Frau Kreisel-Liebermann haben sofort zugesagt, das ging Hand in Hand. Freitagnachmittag sagte die Schuldezernentin Rita Maria Rzyski, wir könnten die VHS nutzen, da dort derzeit kein Präsenzunterricht stattfände. Das ist eine schöne Ergänzung zum Projekt in der Marktkirche, der Weg ist nicht weit. Sofort fanden sich Ehrenamtliche für die Versorgung, aber auch für Gespräche mit den obdachlosen Menschen. Ich habe mich sehr gefreut zu sehen, wie viele Bürger und Bürgerinnen sich sofort bereit erklärt haben, das Angebot zu unterstützen. Die ehrenamtlich Engagierten sind ein wahrer Segen für die Menschen.

Der Tagesaufenthalt in Ahlem ist weit weg, die Notunterkunft Alter Flughafen ist tagsüber geschlossen. Gibt es nicht die Möglichkeit, dass die Menschen dort bleiben können?

Wir wollen auf Sicht fahren mit der Möglichkeit, die Angebote zu erweitern. Wir haben die Tagestreff-Zeiten erweitert, die haben in der Kälteperiode länger geöffnet. Die Straßenbahn nach Ahlem fährt noch dorthin. Die katholische Kirche St. Clemens ist mit Wärmestube und Tagestreffpunkt tagsüber und nun auch nachts geöffnet. Wir haben zentral viele Angebote, im Moment sind diese ausreichend – seien es die beiden Kirchen, die Tagestreffs, der Kontaktladen Mecki, die Kältebusse und weitere Hilfsangebote. Die Erfahrung zeigt auch, dass die Menschen aus dem Alten Flughafen gern in die Innenstadt fahren, um ihre Freunde zu treffen. Unsere Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen waren das ganze Wochenende unterwegs, die Diakonie hat zusätzlich Flyer in vier Sprachen verteilt. Wir wollen zunächst schauen, wie es funktioniert, aber wir können die Angebote bei Bedarf erweitern.

Sie sind sehr engagiert beim Thema Obdachlosigkeit, wie kommt’s?

Das ist gelebte Aufgabe. Wer sozial denkt, muss sich um die kümmern, die Hilfe benötigen. Das sind die Schwächsten der Gesellschaft, das ist ursprüngliche Aufgabe der Sozialpolitik. Dadurch, dass ich im Winter angefangen habe, standen diese Themen gleich im Fokus.

Nach Corona und dem Winter bleibt die Obdachlosigkeit. Sind die Housing-First-Projekten gut angelaufen?

Ja, sehr sogar. Es geht aber auch darüber hinaus: In der Clearingstelle der Region Hannover werden die Ansprüche von Menschen geklärt, von denen man weiß, dass sie sie haben, aber sie einfach nicht abrufen. Die Anspruchsklärung, direkte kontinuierliche Ansprache der Leute, dazu Unterkünfte – das kann ein Weg sein, um Perspektiven zu entwickeln. Man weiß: Wenn die Menschen in geschützten Räumen sind, kombiniert mit sozialer Begleitung, dann verändert sich etwas. Allerdings erreicht man auch nicht alle von ihnen.

Es gibt aber auch Leute, die meinen, je mehr man den Obdachlosen hilft, desto mehr würde man anlocken…

Das habe ich auch schon gehört, aber das suggeriert, dass es Drei-Sterne-Hotels für die Obdachlosen gibt. Obdachlose Menschen leben nicht gern und freiwillig auf der Straße, viele haben psychische Erkrankungen. Das ist die nächste Aufgabe, die sich uns stellt. Denn diese Menschen brauchen eine engere Betreuung und eine andere Ansprache.

