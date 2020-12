Hannover

Hannovers Schulhöfe sollen schöner werden. Statt großer Betonflächen sollen sie künftig aus Staudenbeeten, Bäumen und Sträuchern bestehen – diese Naturnähe solle bei Kindern und Jugendlichen das Naturverständnis erhöhen, heißt es in einem von den Grünen initiierten und der Ampelgruppe vorgebrachten Ratsantrag. Der hat inzwischen die Fachausschüsse Schule und Bildung, Bauen und Umwelt jeweils einstimmig passiert und soll final Mitte Dezember im Verwaltungsausschuss verabschiedet werden – reine Formsache.

Insekten und Vögel würden durch diese Naturnähe stärker ins Bewusstsein der Schüler rücken, Staudenbeete würden außerdem eine Vielzahl unterschiedlicher Pflanzen zeigen, so die Idee. Weiterer Nebeneffekt: Mehr Bäume, Sträucher, Staudenbeete oder Wiesen tragen durch Schatten und Verdunstung zur Kühlung bei und machen die Hitze im Sommer erträglicher, so die Antragsteller weiter.

Anzeige

Grüne Schulhöfe helfen auch bei Sommerhitze

„Die Hitze der Sommer 2018 und 2019 führten vor Augen, dass sich insbesondere Schulhöfe mit großen Asphaltflächen in der Sonne stark erhitzen.“ Denn: Auch Hannover zeige mit einer höheren Anzahl an Sommertagen mit Temperaturen höher als 25 Grad, an Hitzetagen mit Temperaturen über 30 Grad und in Tropennächten bei Temperaturen um 20 Grad sowie an sommerlichen Trockenperioden deutliche Anzeichen einer City-Überwärmung.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

„Es stellte sich heraus, dass Schulhöfe noch nach Vorgaben von 2002 geplant werden. Das passt weder zu den Bedrohungen durch den Klimawandel noch zu den Anforderungen an Schulhöfe der Schulen von heute“, so Grünen-Schulexpertin Sylvia Klingenburg. Man sehe ein großes Änderungspotential, Stadtkinder bräuchten die Möglichkeit Natur zu erfahren und sich in der Natur zu bewegen. Und: „Durch den Ganztag sind die Schüler heute länger in der Schule und bräuchten eine andere Gestaltung ihrer Schulhöfe mit weniger versiegelter Fläche.“

Albert-Liebmann-Schule als Vorbild für neuen Schulhoftyp

Als ein gutes Beispiel einer naturnahen und bewegungsfördernden Schulhofgestaltung sieht die Ampelgruppe die Albert-Liebmann-Schule in Groß-Buchholz an, einer Förderschule der Region Hannover). Dieser Schulhof wurde seit den frühen 1990er Jahren unter dem Gesichtspunkt der Naturnähe beziehungsweise als Grünoase gestaltet – in Anlehnung an das Konzept der Holunderschule. Dort ist die grüne Schulhofgestaltung Teil des pädagogischen Gesamtkonzepts ab der Krippe bis zu Jugendeinrichtungen. Die Ampelgruppe fordert nun, dass die Schulhof-Standards für Freiflächen von Schulen ähnlich den Standardraumprogrammen für die allgemeinbildenden Schulen der Stadt Hannover nach aktuellen Bedarfen fortgeschrieben werden sollen.

Lesen Sie auch

Von Von Andreas Voigt