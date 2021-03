Hannover

Niedersachsens Schulen sollen das Testen testen. So sieht es der Plan des Kultusministeriums vor. Die Woche vor den Osterferien soll ein Probelauf sein für die Zeit danach. Die Schulen haben Corona-Schnelltests zugeschickt bekommen, um sich damit vertraut zu machen. Ihre Eindrücke fallen recht unterschiedlich aus.

An der Tellkampfschule in der Südstadt hielt sich das Interesse bisher jedoch in Grenzen. 1000 Schnelltests hat das Gymnasium laut Direktorin Katharina Badenhop zugeschickt bekommen. In Präsenz unterrichtet werden wegen des dauerhaft zu hohen Inzidenzwertes in der Region allerdings nur die rund 100 Schüler des Abiturjahrgangs. Davon hätten bis einschließlich Mittwoch 17 das Angebot wahrgenommen. Von den 65 Lehrern nahmen im selben Zeitraum 25 das Angebot für den Schnelltest in Anspruch.

Tonne „offen für beste Lösung“

Im Vorfeld hatte es viel Kritik an dem Plan gegeben. Eltern- und Lehrerverbände sprachen sich gegen die Testung in den Schulen aus, weil für die Lehrkräfte keine Schutzkleidung zur Verfügung stehe und es außerdem zu Verletzungen der Schüler bei den Tests kommen könne, weil die Lehrer kein medizinisches Fachpersonal seien. Auch Tellkampfschulen-Direktorin Badenhop sieht das Vorgehen „kritisch“. Sie habe deshalb veranlasst, dass sich die Schüler selbst zuhause testen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zweimal pro Woche soll nach den Osterferien an Niedersachsens Schulen getestet werden. Kultusminister Grant Hendrik Tonne hatte zum Start der Testwoche erklärt, die Hinweise sollten gewissenhaft ausgewertet werden. „Ich bin da sehr offen für die beste Lösung. Das gilt auch für die Frage, ob in der Schule oder zu Hause zu testen der bessere Weg ist“, sagte der SPD-Politiker.

Zögerlicher Zuspruch an der IGS Kronsberg

In der IGS Kronsberg sind derzeit nur die Abschlussjahrgänge 10 und 13 im Haus. „Bei den Schülern werden die Tests derzeit nur zögerlich angenommen“, sagt Schulleiterin Kathleen Fleer. „Wir arbeiten noch daran, dass es eine breitere Akzeptanz bekommt.“ Die ihrer Meinung nach einfache Handhabung der Tests sei dafür eine gute Voraussetzung.

Positiv sei bislang niemand in der Schule getestet worden. „Das würde uns aber auch logistisch vor eine Herausforderung stellen: Wo wartet der Schüler? Können die Eltern schnell da sein? Das bereiten wir jetzt für die Zeit nach den Ferien vor.“ Kritisch gesehen werde im Kollegium, dass Lehrkräfte die Tests beaufsichtigen sollen, so Fleer. „Das finden so einige Kollegen nicht gut – aber alle machen es. Und alle sehen auch, dass es ein Weg ist etwas mehr gesundheitliche Sicherheit im Schulalltag zu ermöglichen.“

127 negative Tests an der IGS Bothfeld

Ein durchweg positives Fazit zieht Rainer Kamphus, Schulleiter der IGS-Bothfeld. Hier ist der Testlauf mit den Schülern der zehnten Klassen abgeschlossen. Ergebnis: 90 Schüler nahmen das Angebot an, fast der gesamte Jahrgang. Nur in wenigen Fällen hätten die Eltern ihr Einverständnis nicht erteilt. „Das ist auch ihr gutes Recht“ so Kamphus, der sich ansonsten über die breite Akzeptanz freut: „Es hat richtig gut geklappt.“ Auch die Handhabung der neuartigen Tests, die nur noch eineinhalb Zentimeter in die Nase eingeführt müssen, habe den Jugendlichen keine Probleme bereitet.

Aus den Reihen des Kollegiums und des Schulpersonals nahmen weitere 37 Personen teil, sodass die IGS auf zusammen 127 Tests kommt. „Alle sind negativ, das ist das Wichtigste“, sagt Kamphus. Er begrüßt die Ankündigung des Kultusministeriums, die Testung nach den Osterferien auf zweimal pro Woche hochzufahren. Der verbliebene Vorrat reiche vorerst aus, um noch einige Zeit weiterzumachen. „Bis es soweit ist, dass weitere Jahrgänge in die Schule zurückkehren, ist hoffentlich schon Nachschub da“, so der Schulleiter.

Grundschule Kastanienhof ging bislang leer aus

Grundlegend anders sieht es bislang an der Grundschule Kastanienhof in Limmer aus. Bis Donnerstag waren die angekündigten Testkits immer noch nicht eingetroffen. Darum werde man mit dem Üben wohl erst nach den Osterferien starten können, hieß es am Donnerstag in einem Brief an die Eltern. Solche Verzögerungen seien bedauerlich, aber wohl eine große Ausnahme, erklärte Kultusministeriumssprecher Sebastian Schumacher auf NP-Nachfrage. Eigentlich sollten in dieser Woche landesweit alle teilnehmenden Schulen mit insgesamt 1,2 Millionen Testkits beliefert werden.

Von Christian Bohnenkamp, Simon Polreich und Andre Pichiri