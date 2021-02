Hannovers Schulen bleiben am Mittwoch geschlossen

Hannover

Der Wintereinbruch lässt auch am Mittwoch keinen normalen Schulunterricht in der Region Hannover zu. Aufgrund des anhaltenden Schneefalls hat die Region Hannover entschieden, dass an den allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen im Umland der Region Hannover auch am Mittwoch kein Präsenzunterricht stattfindet, teilte eine Regionssprecherin mit. Auch im Stadtgebiet bleiben die Schulen geschlossen.

Das betrifft alle Klassenstufen von der ersten Klasse bis zum 13. Jahrgang. Die Absage betrifft auch die Notbetreuung. Allerdings haben Schulen eine Aufsichtspflicht für den Fall, dass Schülerinnen und Schüler trotz des Präsenzunterrichtsausfalls zur Schule kommen.

Grund für die weitere Schulschließung ist zum einen, dass der Schülertransport angesichts der Witterung nicht flächendeckend und fahrplangerecht sichergestellt sei, so die Sprecherin. Zum anderen soll vermieden werden, dass Lerngruppen in den Schulen größer werden, wenn einzelne Lehrkräfte die Schule nicht erreichen. Regelungen zum Homeschooling bleiben von der Absage des Präsenzunterrichts unberührt.

Zuvor hatte Üstra-Sprecher Udo Iwannek noch leisen Optimismus gezeigt, zur NP sagte er: „Wir versuchen ab Mittwoch wieder einen normalen Busverkehr anzubieten.“ Allerdings sei dies von mehreren Faktoren abhängig, so der Sprecher: „Neue Schneefälle in der Nacht oder am Morgen wären schlecht für die Betriebsaufnahme.“

Auch gebe es für den Busverkehr aktuell eine Reihe von Problemen, sagt Iwannek: „Die Schneeberge am Fahrbahnrand haben einige Straßen stark verengt, sodass dort zwei Busse nicht aneinander vorbeikommen. Zudem können einige Bushaltestellen wegen großer Schneemassen nicht benutzt werden.“ Und: Die großen, 18 Meter langen Gelenkbusse können bei dieser Witterung nicht eingesetzt werden. „Sie sind auf der hinteren Achse zu leicht. Das Risiko, dass sie ins Schleudern geraten, wäre zu hoch. Natürlich wollen auch wir so schnell wie möglich wieder den vollen Betrieb aufnehmen, aber Sicherheit geht vor. Das gilt erst recht, wenn Schulkinder an Bord sind.“

Stadt und Region gehen offenbar auf Nummer sicher und lassen daher die Schulen weiter geschlossen. Seit Montag ist der Präsenzunterricht an den allgemeinbildenden Schulen ausgesetzt. Der Distanzunterricht (Corona-bedingtes Homeschooling) ist von den Schulschließungen jedoch nicht betroffen. Am Sonntag hatte es diesbezüglich zunächst eine Kommunikationspanne auf Seiten der Schulverwaltung gegeben. Irrtümlicherweise hatte die Stadt Hannover verkündet, dass am Montag sowohl der Präsenzunterricht als auch das Homeschooling ausfallen werde. Am Montagvormittag korrigierte die Verwaltung diese Aussage.

Von Britta Lüers