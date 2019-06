Hannover

Mehr als 30 Grad in der prallen Sonne: Hannover erlebte einen hitzigen Start in das Schützenfest. Den Spaß ließen sich die Besucher dennoch nicht nehmen – auch wenn gerade am Nachmittag besondere Abkühlung notwendig war.

Die holten sich Johannes Rabe und Steffen Jacob bei einer Wasser sprühende Mickey-Maus-Figur. „Wir haben heute bevor wir Lüttje Lage getrunken haben, erstmal Wasser getrunken. Das haben wir noch nie gemacht, aber man muss bei diesem Wetter aufpassen“, sagt Rabe.

Die Temperaturen stiegen am Sonnabend auf mehr als 35 Grad. Quelle: Christian Behrens

Noch am Abend war es auf dem Schützenplatz wärmer als 30 Grad. Später als sich die Partyzelten füllten, wurde es dort ebenfalls heiß. Dazu kommt noch die zum Teilen stickige Luft in den Aufbauten.

Eine willkommene Abwechslung bot da die Wildwasserbahn. Dort suchten etwa Magdalena, Marcel und Chris Abkühlung. „Wir sind zwar nicht so nass geworden, wie die vor uns. Es hat aber Spaß gemacht“, sagt Marcel.

Magdalena, Marcel und Chris kühlen sich in der Wildwasserbahn ab. Quelle: Christian Behrens

Und am Sonntag soll es noch heißer werden. Der Deutsche Wetterdienst erwartet für den Sonntag wieder Temperaturen um die 35 Grad. Beim traditionellen Ausmarsch werden die Schützen und die Zuschauer also ordentlich ins Schwitzen kommen. An fünf Stellen auf der Strecke gibt es kostenloses Wasser für Teilnehmer und Zuschauer, dazu noch zwei Getränkemöglichkeiten für die Pferde.

Von Sascha Priesemann