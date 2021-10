Hannovers Schnellwege: Politik will keine weiteren Verbreiterungen

Hannover

Das System von Hannovers Schnellwegen hat das Ende seiner Haltbarkeit erreicht. Nicht nur die Brücken über die Hildesheimer Straße und den Weidetorkreisel sind marode. Auch an vielen anderen Stellen im Netz besteht dringender Handlungsbedarf. Die Frage, wie die Schnellwege umgebaut werden sollen, birgt jedoch viel Konfliktstoff. Die Planungen für den Südschnellweg werden wohl ein Fall für das Gericht. Eine Initiative will dagegen klagen. Und auch in der Politik formiert sich Widerstand – zumindest gegen weitere Verbreiterungen der Schnellwege.

Anfang 2020 teilte die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit, dass nicht nur 35 Schnellwegbrücken in den nächsten zehn bis 20 Jahren saniert werden müssen. Wo immer es möglich sei, solle auch die Fahrbahnbreite auf 25 Meter erweitert werden. Beim Südschnellweg, der in der Leinemasch fast doppelt so breit wie bisher werden soll, führte das zu massiven Protesten. Allerdings droht dieses Szenario auch für den Westschnellweg, wo es ebenfalls viele Bereiche ohne Seitenstreifen und aus Sicht des Landes auch ohne ausreichenden Mittelstreifen gibt. Auch entlang des Messeschnellwegs fehlt auf großen Teilen der Strecke ein Seitenstreifen.

Weitere Verbreiterungen? FDP will „um jeden Baum kämpfen“

Der massiven Verbreiterung des Südschnellwegs hatte Hannovers Politik noch einstimmig ihren Segen gegeben. Mit Bauchschmerzen votierten sogar die Grünen dafür, weil sie das wichtige Vorhaben mit dem Tunnel in Döhren nicht gefährden wollten. Dafür, dass weitere Schnellweg-Abschnitte deutlich breiter werden sollen, ist derzeit jedoch keine Mehrheit im Rat in Sicht. „Unser Schnellwegsystem ist jetzt schon sehr leistungsfähig. Eine Sanierung im Bestand reicht völlig“, sagt SPD-Fraktionschef Lars Kelich. Die Verbreiterung des Südschnellwegs geht für ihn allerdings in Ordnung, weil dieser „ein Nadelöhr“ sei – und bei Unfällen oft nicht einmal der Krankenwagen durchkomme.

FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke lehnt „weitere Verbreiterungen der Schnellwege strikt ab“. Sollte es doch dazu kommen, werde er „persönlich um jeden Baum kämpfen“, kündigt er an. Allerdings müsse das Schnellwegsystem „auf jeden Fall erhalten bleiben“, weil dadurch viel Verkehr aus der Stadt herausgehalten werde.

Grüne: Mehr Straßen führen nur zu noch mehr Verkehr

Diesen Vorteil sieht auch Grünen-Fraktionschefin Elisabeth Clausen-Muradian. „Saniert werden müssen die Schnellwege“. Allerdings würden die aktuellen Kapazitäten ausreichen. „Je mehr Straßen wir bauen, desto mehr Verkehr produzieren wir“, warnt die Grüne. Sie fordert eine Überarbeitung der Richtlinien, die beim Umbau von Bundesstraßen auf mehr Fahrzeuge und höhere Geschwindigkeiten ausgerichtet seien. „Das ist das komplette Gegenteil einer stadt- und klimagerechten Verkehrspolitik“, kritisiert Clausen-Muradian.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

CDU-Fraktionschef Felix Semper sieht „keine Notwendigkeit über den Ausbau von Fahrspuren der Schnellwege zu sprechen“. Allerdings gehe für ihn die Sicherheit vor. Die Entscheidung, ob dafür Verbreiterungen vorgenommen werden müssten, sei jedoch keine politische, sondern müsse von Experten getroffen werden.

Dass der Sanierungsbedarf in Hannovers Schnellweg-Netz so hoch ist, liegt daran, dass dieses größtenteils in den 1950er und 1960er Jahren gebaut wurde. Damals waren die Planer noch von deutlich weniger Verkehr sowie wesentlich leichteren Fahrzeugen ausgegangen.

Von Christian Bohnenkamp