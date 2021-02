Hannover

Die Grünen sind fein raus. Weit vor dem Lockdown haben sie entschieden, wer in welchem Bundestagswahlkreis der Stadt für sie antritt. Der SPD und CDU stehen noch Kampfkandidaturen voraus. Wegen der Corona-Pandemie werden sich die Bewerber und Bewerberinnen (anders als bei der FDP) online präsentieren.

Die Entscheidung fällen die großen Parteien in unterschiedlichen Verfahren. Die CDU hat sich gerade auf Urnenwahl festgelegt. Ihre 1500 Mitglieder in der Stadt können am 13. und 14. März in der Parteizentrale an der Walderseestraße ihre Stimme abgeben. Am Sonntag um 19 Uhr wird Dirk Toepffer, Fraktionsvorsitzender im Landtag und früherer Parteichef, das Ergebnis verkünden.

Vier CDU-Frauen konkurrieren

Wer sich bewirbt, muss sich am Sonnabendmorgen online präsentieren. Im Wahlkreis 41 (der den Norden der Stadt umfasst) tritt Parteichef Maximilian Oppelt an. Im Wahlkreis 42 konkurrieren auf Seiten der CDU vier Frauen: Keti Langrehr, Diana Rieck-Vogt, Cornelia Kupsch und Honey Deihimi.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In diesem südlichen Wahlkreis setzt die SPD wieder auf die einstige Generalsekretärin und Bundestagsabgeordnete Yasmin Fahimi. Auf Seiten der Grünen konkurriert Sven-Christian Kindler. Bereits im November war er nominiert worden – wie Swantje Michaelsen für den Wahlkreis 41.

SPD hat die Wahl unter sechs

Dort gibt es bei der SPD die größte Konkurrenz. Gleich sechs Bewerber und Bewerberinnen, unter ihnen Parteichef Adis Ahmetovic, treten gegeneinander an. In Videokonferenzen werden sie sich vorstellen. Weil die SPD ihre Mitglieder per Brief abstimmen lässt, wird das Ergebnis erst am 12. März um 19 Uhr in einem Livestream verkündet.

Studentin bei FDP gesetzt

Für die FDP Hannover gehen die Studentin und Vorsitzende der Jungen Liberalen, Katharina Wieking (28) im Wahlkreis 41 und der mittelständische Unternehmer Knut Gerschau (59) im Wahlkreis 42 ins Rennen. Die Bundestagsabgeordnete Ulla Ihnen (65) tritt nicht wieder an. Die Liberalen legen sich fest in einer Mitgliederversammlung am 27. März.

Von Vera König