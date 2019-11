Hannover

Am Donnerstag soll der Fahrplan stehen. Dann will Hannovers SPD sich darauf verständigen, wie ihr Parteitag am 11. Januar laufen kann. Innerhalb von neun Wochen muss sie einen Vorsitzenden finden. Besser noch ein Führungsduo, denn das ist der Wunsch vieler Ortsvereine.

Schon am Abend von Marc Hansmanns Nie...