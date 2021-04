Hannovers SPD hat einen Plan – für mehr als die Kommunalwahl

Hannover

Kann Hannovers SPD bei der Kommunalwahl am 12. September punkten? „Es wird ein Kopf an Kopf-Rennen“, vermutet Parteichef Adis Ahmetovic. „Wir werden alles tun, um wieder stärkste Fraktion im Rat zu werden“, sagt seine Kollegin Ulrike Strauch. Überzeugen wollen sie den Wähler mit ihrem Programm. Das lässt sich mit einem Satz zusammen fassen: Hannovers SPD hat einen Plan.

An dem „Hannover-Plan“, so der Titel, arbeitet seit mehr als einem Jahr Arbeitskreise, Gruppen und Kommissionen. Das sei ein nie dagewesener Beteiligungsprozess, so Strauch. Am 8. Mai soll das Programm beschlossen werden. Am Freitag hat die SPD-Spitze die ersten Ideen skizziert.

Impulse in der Mittagspause

Der Dialog-Prozess fußt auf verschiedenen Säulen: Neben Programm-Lunches, kurzen, digitalen Mittagspausen mit Mitgliedern und gesellschaftlichen Akteuren laufen abendliche Stadtteildialoge. Die Programm-Lunches starteten diese Woche zu den Themen Kultur und Sport, weitere sechs kurze Diskussionen sind geplant zu den Bereichen Wirtschaft und Arbeit; Bauen und Wohnen; Energie, Mobilität und Klima; Soziales; Internationales sowie Jugend. Die Stadtteildialoge beginnen in der kommenden Woche, bis zum 6. Mai sind elf Veranstaltungen in den Bezirken das Ziel.

Der Hannover-Plan hat drei Schwerpunkte. Punkten will die SPD vor allem mit dem Thema Bildung.„Hannover soll die Hauptstadt der Kinder und Familien werden mit den besten Kitas und Schulen für unsere Zukunft“, sagt Ahmetovic.

Hamburgs Bürgermeister kommt

Zum Programmparteitag kommt Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher – und weil der gerade bei der Diskussion um bezahlbare Mieten mit der Zusage „Bauen, Bauen, bauen“ überzeugt, ist damit der nächste Schwerpunkt bekannt: bezahlbares und barrierefreies Wohnen. So sollen mit einem Förderprogramm innerhalb von fünf Jahren bis zu 10.000 unterschiedliche Wohnangebote im mittleren Preissegment bereitgestellt werden– von höheren Geschossbauten bis zu Reihenhäusern für Familien, Menschen in der Mittelschicht sowie Senioren. “Wir unterstützen auch den Eigenheimbau“, sagt Ahmetovic – und zielt damit ganz bewusst gegen die Grünen. Niemand solle aus Hannover wegziehen müssen.

Allianz der Arbeit hilft

Beim Thema Arbeit setzt die SPD auf eine „Allianz der Arbeit“. In Kooperation mit Gewerkschaften und Verbänden will sie Arbeitsplätze schützen und Ausbildungsplätze garantieren. Zehntausende seien durch die Corona-Krise von Kurzarbeit betroffen, so der Parteichef. Sie brauchten eine Perspektive.

Der Thementalk in der Mittagspause habe schon wichtige Impulse gebracht, findet Strauch. Beispielsweise die Einsicht, dass Kulturarbeit eine Pflichtaufgabe sein müsse, dass Kultur zur kommunalen Daseinsvorsorge gehört. Oder dass Politik sich nicht ausschließlich auf die Innenstadt fokussiert, sondern eben auch die manchmal vergessenen ländlichen Stadtteile im Blick behält. Auch ein Erfolg: In die Diskussion um die Zukunft des Sports haben sich 100 Vereine eingebracht.

Von Vera König