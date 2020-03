SPD will für Hilfe für Kulturszene

Hannover

Die SPD fordert eine Soforthilfe für die Kulturschaffenden. Durch die Corona-Krise bräuchten diese dringend die Unterstützung der Stadt in Form von Einzelfallhilfen und individueller Beratung. Damit soll auch die Bewerbung zur Kulturhauptstadt weiter gesichert bleiben.

„Seit einer Woche sind kulturelle Einrichtungen geschlossen, Veranstaltungen abgesagt. Die Kulturschaffenden haben keine Einnahmen. Wir müssen ihnen jetzt unter die Arme greifen und sie schnell unterstützen“, sagt die stellvertretende Parteichefin Doris Schröder-Köpf.

Neben der Grundsicherung für Selbstständige seien weitere Maßnahmen nötig. „Die bereits bewilligten Förderanträge für 2020 müssen weiter aufrechterhalten werden. Die Projekte können zeitlich verschoben werden“, findet die Vorsitzende Ulrike Strauch.

Auch Künstler unterstützen

Eine Soforthilfe für die kreativen Köpfe müsse her. Das Geld solle nicht nur Kultureinrichtungen zur Verfügung stehen, sondern auch Künstlern.

„Wir brauchen schnell eine Beratungsstelle im Kulturdezernat, an die sich alle Betroffenen aus der Szene mit ihren Sorgen wenden können. Mit der Unterstützung der Stadt können Lösungen erarbeitet werden“, so Schröder-Köpf. Angesichts der Bewerbung zur Kulturhauptstadt sei zwingend notwendig, in der Sache nun aktiv zu werden: „Wir Menschen brauchen Kultur in unserem Leben, doch nun braucht die Kultur uns.“

Der Appell der beiden Sozialdemokratinnen: „Wir müssen die Menschen jetzt unterstützen. Dann können wir hoffentlich bald feiern, dass wir diese Krise gemeinsam gemeistert haben und am Ende vielleicht sogar Kulturhauptstadt werden.“

Von Vera König