Anzügliche Kommentare, Grapschen, heimliche Fotos von intimen Situationen oder sogar körperliche Übergriffe: Fast jeder zweite Jugendliche hat diese Sachen schon einmal an sich und an anderen erlebt. Bei der Jahrestagung der Landesstelle Jugendschutz Niedersachsen (LJS) im HCC in Hannover haben am Donnerstag rund 140 Experten über Hilfemöglichkeiten diskutiert.