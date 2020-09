Hannovers Reiterstaffel zieht nach Celle

Hannover

Der vierjährige Portos macht den Anfang, das Hannoversche Kaltblut wird als Erstes in den Transport-Lkw geladen. Für ihn und seine 30 Pferdekollegen geht es am Dienstag nach Celle. Hannovers Reiterstaffel kommt bis zum Juli 2021 im Landgestüt Celle unter, in der Region Hannover hatte die Polizei keinen geeigneten Ort gefunden. Grund für den Umzug sind Umbau- und Sanierungsarbeiten am Standort der Polizeiinspektion Besondere Dienste, zu der die Reiterstaffel gehört, am Welfenplatz.

„Wellness“ für die Pferde

„Die Umbaumaßnahmen waren notwendig geworden, weil sich die Vorschriften im Tierschutz hinsichtlich der Unterbringung der Pferde geändert haben“, erläuterte Volker Kluwe, Präsident der Polizeidirektion Hannover. Nach dem Umbau der über 150 Jahren alten Anlage für 1,55 Millionen Euro können sich die Tiere beispielsweise über größere Boxen freuen. „Wir werden den Pferden auch einen kleinen Wellnessbereich gönnen“, sagte Kluwe lächelnd.

Anzeige

Zur Galerie Für zehn Monate zieht die Polizei-Reiterstaffel vom Welfenplatz in Hannover auf das Landesgestüt in Celle um. Für die Pferde nichts Ungewöhnliches – für sie sind Transporte durch ihre Einsätze in ganz Niedersachsen Routine.

Ein Pferdewaschplatz, der frostsicher im Gebäude untergebracht werden soll, und ein Solarium in verbesserter Form sollen nach dem Umbau zur Verfügung stehen. „Das Solarium dient natürlich nicht dazu, die Pferde noch dunkler oder brauner zu machen, es ist einfach wie eine Rotlichtlampe“, erklärte Jörg-Olaf Schanz, Leiter der Reiter- und Diensthundführerstaffel. Besonders im Winter, bei kalten Temperaturen, bräuchten die Pferde Wärme, da seien sie Menschen durchaus ähnlich.

Weitere NP+ Artikel

Trotz Quartier in Celle weiter tägliche Einsätze in Hannover

Auch wenn die Pferde aktuell nicht in Hannover „wohnen“, bleiben sie dienstbereit und sollen weiter in Hannover unterwegs sein. Täglich sollen mindestens zwei berittene Doppelstreifen in Landeshauptstadt und Region im Einsatz sein. Die Tiere werden dafür wieder nach Hannover gebracht, abends geht es zurück in den Stall nach Celle. „Ich bin zwar nicht im Pferdekopf, aber ich bin mir sicher: Die Pferde sind das gewohnt, wir werden in ganz Niedersachsen eingesetzt“, nahm Schanz möglichen Kritikern schon mal den Wind aus den Segeln. Die Strecke Celle-Hannover sei eher kurz, außerdem würden nicht jeden Tag dieselben Tiere transportiert werden. „Da kommt jedes mal dran“, so Schanz.

„Tag der offenen Tür“ zur Feier

Während ihrer Zeit in Celle bekommt die Staffel auch noch ein neues Mitglied, damit sie in voller Pferdeschaftsstärke erhalten bleibt. „Ein Pferd haben wir ausgesondert, das ist quasi in Rente gegangen, und das 32. Pferd kaufen wir jetzt gerade“, erklärt Schanz.

Nächsten Sommer wird die Reiterstaffel wieder an den Welfenplatz ziehen. Die Vorfreude auf die Rückkehr ist schon jetzt groß. „Wir werden aus diesem Anlass einen ,Tag der offenen Tür’ vorbereiten, so dass wir dann auch der Öffentlichkeit präsentieren können, was sich in der Zwischenzeit getan hat“, verrät Kluwe schon mal.

Von Stella-Sophie Wojtczak