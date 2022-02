Hannover

Das jüdische Leben in Hannover: Wie ist es aufgestellt? Gibt es Dinge, die anders laufen können oder sogar müssen? Und kann die Politik das jüdische Leben besser begleiten als bisher? Hannovers Ratspolitik will allen Angehörigen der jüdischen Gemeinschaft – Gemeinden, Institutionen, Vereinen – nun die Gelegenheit geben, dazu etwas zu sagen. Am Freitag hat der Kulturausschuss einstimmig eine Anhörung beschlossen – nach vorheriger Rücksprache mit der jüdischen Community in Hannover, wie es hieß.

Eingeladen werden zum Beispiel Vertreter der Jüdischen Gemeinde, der Liberalen Jüdischen Gemeinde, vom Jüdischen Bildungszentrum (Chabad Zentrum), das Jüdisch-Bucharisch-Sefardische Zentrum Deutschland in Hannover, das Europäische Zentrum für Jüdische Musik (EZJM), Vertreter von der Amadeu Antonio Stiftung und von der Gedenkstätte Ahlem. Von städtischer Seite nehmen neben dem Kulturausschuss noch die Mitglieder vom Ausschuss für Schule und Bildung sowie der Ausschuss für Integration, Europa und Internationale Kooperation teil. Die Stadt soll jetzt zeitnah einen Termin finden.

Rebecca Seidler sieht „noch Luft nach oben“

Rebecca Seidler, die Vorsitzende der Liberalen Jüdischen Gemeinde, sieht diesem Termin „mit Neugierde entgegen“, wie sie am Freitag auf Anfrage sagte. Es sei grundsätzlich eine gute Sache, den Dialog zu führen, denn rund um die Feierlichkeiten zu den 1700 Jahren jüdischen Lebens in Deutschlanda im Jahr 2021 habe es sich gezeigt, dass es immer noch Hemmschwellen gebe, die man abbauen müsse. „Es kann nicht schaden, wenn wir intensiv mit der Stadt ins Gespräch gehen, um beispielsweise über neue, innovative Projekte zu sprechen“, so die Vorsitzende. Grundsätzlich fühle sie und ihre Gemeinde sich gut in Hannover aufgehoben, es gebe aber „noch Luft nach oben“, sagte Rebecca Seidler.

Der Vorstoß zu diesem Gespräch kam von Grün-Rot. Immer wieder werde zu Recht der Vorwurf erhoben, die Politik spreche zuerst über die jüdische Community statt mit ihr, sagte SPD-Kulturpolitikerin Belgin Zaman. „Tun wir genug für die Sichtbarkeit des jüdischen Lebens in Hannover? Auf diese Frage wollen wir eine Antwort haben.“ Die jüdische Kultur in Hannover brauche die Unterstützung in der Stadt Hannover, so Adam Wolf von den Piraten. Dies hätten antisemitische Vorfälle in der Vergangenheit gezeigt. „Diese Unterstützung wollen wir gerne anbieten.“

Klippert zieht Antrag aus Enttäuschung wieder zurück

Juli Klippert von der Fraktion hatte zuvor einen Antrag zurückgezogen, der in etwa in die gleiche Richtung abzielte, wie die jetzt beschlossene Anhörung. Gemeinsam mit den Vertretern der jüdischen Gemeinden in Hannover will die Fraktion, dass die Stadt Hannover ein Konzept erarbeitet, wie das jüdische Leben in Hannover gestärkt werden kann. Unter anderem schlägt Juli Klippert bei der Stadt eine Stelle für jüdisches Leben vor. Auch ihm gehe es um die Sichtbarmachung der jüdischen Kultur, nicht allein um die Bekämpfung des Antisemitismus.

Zurückgezogen hatte Klippert den Antrag aus Enttäuschung, wie das Ratsmitglied am Freitag ausführte. Es seien acht Monate seit der Einbringung seines Antrag vergangen. Und trotz einer neuen Ratsperiode hätte es möglich sein müssen, diese Zeit zu nutzen, um mit sieben Organisationen zu sprechen. „Das ist, so scheint es, nicht passiert. Und Rot-Grün konnte sich nur zu einer Anhörung zu diesem Thema durchringen. Ein gutes Signal ist das nicht“, so Juli Klippert am Freitag.

Grün-Rot will erst die Anhörung, „dann den Ball aufnehmen“

„Ich bin nicht sauer, ich bin enttäuscht.“ Man rede immer über den zunehmenden Antisemitismus und mache gerne mit beim „deutschen Erinnerungstheater“. „Hier aber das lebendige jüdische Leben, wie in dem Antrag vorgeschlagen, mehr in den Fokus zu rücken und zu stärken, scheint nicht so einfach von einer Mehrheit hier im Rat beschließbar zu sein.“

Aller Voraussicht nach hätte die Ratsmehrheit den Antrag auch abgelehnt, denn man wolle erst die Anhörung, dann den Ball aufnehmen, hieß es bei Rot-Grün. Auch wenn große Teile des Antrags unterstützungswürdig seien, so Liam Harrold (Grüne). Die CDU bedauerte es, dass Juli Klippert den Antrag zurückgezogen habe, denn er sei „sehr gut“, befand Jens Enders. Der Antrag krisele schon lange vor sich hin, meinte Adam Wolf.

Von Andreas Voigt