Bleibt es beim Freispruch für Ex-OB Stefan Schostok in Sachen Rathausaffäre? Damit beschäftigen wird sich jetzt der Generalbundesanwalt. Die Staatsanwaltschaft Hannover hat im Fall Schostok und im Fall seines einstigen Büroleiters Frank Herbert Revision eingelegt und begründet. Die Frist dafür ist soeben abgelaufen.

Die Staatsanwaltschaft hatte für Schostok, Herbert und Härke wegen Freiheitsstrafen zwischen acht Monaten und 15 Monaten gefordert – alles auf Bewährung. Nur das Urteil gegen den ehemaligen Personal- und Kulturdezernenten Harald Härke kann aus Sicht der Anklagebehörde Bestand haben. „Die Revision ist zurückgenommen“, sagte Oberstaatsanwalt Thomas Klinge der NP. Härke wurde wegen Untreue in drei Fällen zu elf Monaten auf Bewährung verurteilt. Zu den Auflagen soll die Zahlung von 20.000 Euro gehören, abzuzahlen in Raten.

Die drei Spitzenbeamten standen wegen gesetzeswidriger Zulagen vor der 18. Strafkammer des Landgerichts. Jahrelang hatte der frühere Chefjurist Herbert trotz seiner Besoldung mit B2 zusätzliche Bezüge erhalten. Die Zulagen in Höhe von fast 50.000 Euro zahlt er inzwischen in Raten an die Stadt zurück.

Mit Bereicherungsabsicht gehandelt

Herbert habe mit Bereicherungsabsicht gehandelt, als er 2015 für seine Mehrarbeit mehr Vergütung forderte, fand das Gericht. Sein Wunsch sei von Härke abgenickt worden. Erst 2017, als der Dezernent selbst unter Druck geraten sei wegen möglicher Beschaffung einer besseren Stelle für seine Lebensgefährtin, habe er den OB auf mögliche rechtliche Probleme mit den Zulagen hingewiesen. Was Schostok nicht verstanden habe, da er eben kein Jurist, sondern ausgebildeter Sozialpädagoge sei.

Der Vorsitzende Richter Patrick Gerberding begründete den Freispruch für Schostok mit „unvermeidbaren Verbotsirrtum“. Der wegen der Rathausaffäre und ihren Folgen vom Amt zurückgetretene OB hätte zwar spätestens im Oktober 2017 von der Unrechtmäßigkeit der Zulagen gewusst, sich aber stets auf gegenteilige Beteuerungen von Härke und Herbert verlassen.

Krankgeschrieben seit 2018

Wegen Betrug durch Unterlassen verurteilte das Landgericht Herbert zu einer Geldstrafe von 20.400 Euro, 120 Tagessätze à 170 Euro. Der frühere Chefjurist, krankgeschrieben kurz nach seiner Versetzung im Juli 2018, würde (wenn das Urteil rechtskräftig ist) als vorbestraft gelten.

Aber Herberts Verteidiger Carsten Mauritz hat gegen dieses Urteil ebenfalls Revision eingelegt und begründet. Sein Mandant hatte auch vor Gericht die Auffassung vertreten, die Zulagen hätten ihm für Mehrarbeit zugestanden. Nicht auf Rechtsmittel verzichtet und das begründet hat auch Härkes Verteidiger Bertram Börner. Der frühere Dezernent, inzwischen im Ruhestand, hatte vor Gericht Reue gezeigt. Sein Schlusswort zu den illegalen Zulagen vor dem Urteil war: „Es tut mir leid, dass das passiert ist. Ich bereue wirklich, was ich mit dieser Entscheidung angerichtet habe." Weil die Staatsanwaltschaft in seinem Fall auf Revision verzichtet, kann bei Urteilsaufhebung das Strafmaß für Härke nur günstiger ausfallen.

Entscheidung in Monaten?

Alle vier Revisionsbegründungen gehen nun an den Generalbundesanwalt, so der Sprecher des Landgerichts, Dominik Thalmann. Mit dessen Stellungnahme befasst sich dann der Bundesgerichtshof in Karlsruhe, der in einigen Wochen, vielleicht auch Monaten die Revision verwerfen oder das Urteil aufheben und zurückverweisen wird. In diesem Fall müsste das Landgericht erneut über die Rathausaffäre verhandeln.

