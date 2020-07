Hannover

„Das Rathaus ist für alle da.“ Wenn der Oberbürgermeister zum Neujahrsempfang einlädt, gehört dieses Bekenntnis zum Programm. Seit Wochen allerdings steht das Neue Rathaus Besuchern wegen der Corona-Krise nicht offen. FDP-Fraktionschef fordert: „Das sollte sich schnellstmöglich ändern – auch wegen der Sommerferien.“

Als Fotomotiv rangiert der wilhelminische Bau am Trammplatz ganz weit oben. Nicht nur bei Touristen, von denen viele den Verwaltungssitz für ein Schloss halten. Derzeit stehen sie vor verschlossenen Türen – obwohl OB Belit Onay schon ein Konzept für die Öffnung angekündigt hatte.

Nicht mal Stadtmodelle sind zugänglich

CDU-Fraktionschef Jens Seidel hat das schon vor Wochen angemahnt. „Das wichtigste Haus in der Stadt schottet sich weiter ab. Dafür habe ich wenig Verständnis.“ Jetzt legt sein FDP-Kollege Wilfried Engelke nach: „Zu einer Zeit, in der Urlaub in Deutschland so hoch im Kurs steht, muss das Rathaus geöffnet sein.“ Zumindest die Stadtmodelle in der großen Rathaushalle sollten zugänglich sein, fordert er.

An eine Wiederinbetriebnahme des Aufzuges sei vorerst nicht zu denken, so Tourismus-Chef Hans Nolte. „Viel zu eng. Abstandsregeln lassen sich nicht umsetzen.“ Dabei ist der Kuppelaufzug mit seinem bogenförmigen Fahrverlauf einzigartig in Europa. In einem Winkel von bis zu 17 Grad steigt er in dem Schacht 50 Meter zur Kuppelgalerie, von wo aus bei guter Sicht der Harz gesehen werden kann.

Das Fotomotiv mit Blick auf die Stadt und in die Ferne bleibt Städtetouristen vorerst versagt – ebenso wie derzeit der Kauf von Hannover-Souvenirs im Rathaus. „Schade“, meint Engelke. „Auch wenn ich das mit den Corona-Regeln im Aufzug verstehe.“

Von Vera König