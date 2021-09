Hannovers Rat sagt Tschüss – OB Belit Onay zieht kritisch Bilanz

Hannover

Die Mobilitäts- und Klimawende in Hannover konsequent vorantreiben – das hat Oberbürgermeister Belit Onay am Donnerstag als Schwerpunkte künftiger Stadtpolitik benannt. In der letzten Sitzung des alten Rates sagte er, mit der Kommunalwahl seien die Karten neu gemischt worden. Das Ergebnis bestärke ihn, „dem eingeschlagenen Kurs weiter konsequent zu verfolgen“.

„Weniger Verkehr heißt dann auch mehr Platz für die Menschen zum Leben“, wirbt der Verwaltungschef für Visionen von der Innenstadt der Zukunft. Konkrete Handlungsempfehlungen würden im Herbst kommenden Jahres präsentiert.

Verwaltung mit Modernisierungsschub

Onay zog zugleich Bilanz und benannte Schwächen. Allen voran den Bürgerservice. Die Verwaltung, so versicherte er, erfahre „gerade einen Modernisierungsschub“ – auch dank neuer Kopf in der Führungsriege. Sein Wunsch sei, „dass wir zum Wohle unserer Stadt wieder mehr an einem gemeinsamen Strang ziehen“. Es sei gelungen, Hannover durch eine beispiellose Krise zu steuern. Und erfolgreiche Projekte anzustoßen – wie die Corona-Hilfspakete, die Stilllegung des Kohlekraftwerkes Stöcken bis 2026, die Schaffung von „Housing First“ für Wohnungslose und den Kulturentwicklungsplan.

Leider, so der OB, hätten „rechte Angriffe auf Ratsmitglieder zugenommen“. Auch Bürgermeister Thomas Hermann (SPD) hatte Morddrohungen gegen Onay und den Schuss auf das Büro der SPD-Ratsfrau Hülya Iri „abscheulich“ genannt. Er warb um ein größeres Miteinander im Rat: „Man muss nicht immer einer Meinung sein – aber fair.“ Zündeln mit Worten könne schnell in Taten münden.

Zwei Bürgermeister gehen

Mitglieder, die dem Rat seit mehr als 15 Jahren angehörten und jetzt ausscheiden, erhielten zum Abschied eine Ehrengabe. Ein goldener Siegelring mit dem Stadtwappen Hannovers in Lapislazuli graviert – das wird auch die Bürgermeister Klaus-Dieter Scholz (CDU) und Regine Kramarek (Grüne) an ihren Einsatz erinnern. Kramarek gehörte dem Rat seit 2006 an, Scholz sogar seit 1986. An manchen Tagen habe sie 17 Stunden lang Repräsentations- und politische Termine wahrgenommen, berichtete die Designerin. Rund 3000 Mal habe sie den OB vertreten.

Zur Galerie Viele Reden, viele Abschiede und fünf Ehrenringe – in der Eilenriedehalle des Congress Centrums hat der alte Rat am Donnerstag zum letzten Mal getagt. Jeder Zweite scheidet aus.

Das dürfte sich gehäuft haben vor allem in der Zeit, in der Stefan Schostok vom Amt des OB zurückgetreten war und sein Nachfolger noch nicht feststand. Die Rathausaffäre habe zu viel Selbstbeschäftigung in Politik und Verwaltung geführt, so Hermann über die turbulente Phase. Zeit und Energie hätte man besser für die Menschen in der Stadt nutzen können.

Frauenanteil nur 30 Prozent

Von den 64 Ratsmitgliedern scheidet jeder Zweite aus. Die CDU-Fraktion wird zur konstituierenden Sitzung am 4. November mit einer neuen Führung antreten – Felix Semper übernimmt den Vorsitz von Jens Seidel, der sich ebenfalls verabschiedete. In der künftig von dann 16 auf zehn Mitglieder geschrumpften Fraktion werden dann nur noch zwei Frauen vertreten sein. Bei einem Frauenanteil von insgesamt 30 Prozent im Rat, so der OB, könne „von angemessener Repräsentanz keine Rede sein“.

Ehrenringe verlieh der OB Jens Böning (Die Hannoveraner), Mark Bindert (Grüne), Jens-Michael Emmelmann (CDU), Regine Kramarek und Angelika Pluskota (SPD). Sie revanchierten sich mit Kritik und Selbstkritik, erzählten Anekdoten. Auch die Fraktionschefs kamen noch mal zur Wort. Christine Kastning (vor Lars Kelich Chefin der SPD-Ratsgruppe) und Jens Seidel (CDU). Er hofft, dass der Rat so schnell wie möglich wieder im Rathaus tagt und der Ton weniger rau wird. Persönliche Beleidigungen und Anfeindungen seien zu oft öffentlich ausgetragen worden.

Von Vera König