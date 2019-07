Hannover

Eins der Konzert-Highlights von 2019 ließen sich auch Promis nicht entgehen. Und weil es mit Rammstein so richtig was auf die Ohren gab, stattete Gregor Baum (52) seine Loge gleich mit Gehörschutz aus, den sonst nur Menschen am Presslufthammer brauchen. "Die Show ist mega", urteilte der Unternehmer nach zwei Songs, Gattin Julia (47) und Tocher Alicia (18, hat gerade ihr Abi bestanden) sahen das auch so.

Bei Baum ließen Zeitarbeitschefin Tina Voß (49) und Marathon-Frau Steffi Eichel (52) abwechselnd ihre blonden Mähnen kreisen, Comedian Dietmar Wischmeyer (62) und Maurice Weissenow (38), Chef des Edelrestaurants Hindenburg Klassik, feierten die Rockband, Komiker Oliver Pocher (41) schneite auch noch rein.

Gregor Baum mit seiner Julia (links) und Steffi Eichel. Quelle: Cvjetkovic Mirjana

Apropos feiern: Vanessa Van Bossele-Eisermann hatte Geburtstag, stieß mit Event-it-Chef Markus Scheele (46, schaffte es rechtzeitig von der Berliner Fashion Week), dessen Frau Lisa (37), Herrenhäuser-Chef Christian Schulz-Hausbrandt (44) und Gattin Anneke (30) auf ihren 46. Geburtstag an: " Rammstein singen extra für mich", freute sich die Jubilarin in der berüchtigten Loge 10.

TV-Koch Steffen Henssler (46) kam mit Freunden und seinem Bruder, "er hat mich eingeladen". Die frisch Verlobten, Anne-Kathrin Ertl (34) und 96-Spieler Matthias Ostrzolek (29), waren gespannt auf die Show - er war ja ihr zuliebe mitgegangen. "Dafür war ich mit ihm bei Helene Fischer", so Ertl lachend. Das ist halt Liebe.

Von Mirjana Cvjetkovic