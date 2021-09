Hannover

Eigentlich wollte die bisherige Ampelkoalition im noch bestehenden Rat hinsichtlich der Problemplätze der Stadt aufs Tempo drücken. Noch vor Ende der Ratsperiode sollte die Verwaltung ein Nutzungskonzept für das Ensemble Weißekreuzplatz, Andreas-Hermes-Platz und Raschplatz erstellen. So der Tenor eines Antrags, der am Montag noch einmal dem Umweltausschuss zur Beschlussfassung vorlag. Ein ziemlich ambitioniertes Vorhaben, endet die Periode doch bereits am 31. Oktober.

Ein Konzept, viele ehrgeizige Ziele

Der Zeitplan wäre auch so schon kaum einzuhalten gewesen. Was mit daran liegt, dass der Antrag, zuvor in mehreren Ausschüssen von den meisten anderen Parteien in die Fraktionen gezogen wurde. Zumal das Ziel auch ein bisschen an eine eierlegende Wollmilchsau erinnert.

Das von SPD, Grünen und FDP gewünschte Nutzungskonzept soll auf der Grundlage der Bürgerbeteiligung von 2017/18 erstellt werden und zudem die bestehenden Wegebeziehungen zwischen den Plätzen berücksichtigen.

Berücksichtigt werden sollen aber auch die Interessen aller, die diese Plätze nutzen wollen: Neben den Anwohnern – die in dem Antrag im Übrigen nicht explizit erwähnt werden – sind dies Obdach- und Wohnungslose, Jugendgruppen wie Skater und Parcoursportler, aber auch Reisende. Die Umwelt wurde dabei ebenfalls im Auge behalten: Es sollen nach Möglichkeit weder keine Bäume noch Büsche entsorgt sowie keine weiteren Flächen versiegelt werden.

Anlieger sollen bei der Umsetzung helfen

Gefragt sind Anwohner und anliegende Wirtschaftsbetriebe dann aber bei der praktischen Umsetzung. Ihre Bereitschaft, die Plätze in einen attraktiven Zustand zu versetzen und ihn zu pflegen, soll ausdrücklich genutzt werden.

Die Stadt hatte bereits Anfang Juli ein Maßnahmenpaket vorgestellt, dessen Fokus allerdings auf der Drogenproblematik auf diesen Plätzen liegt. Im Kern geht es um mehr sozialarbeiterische Betreuung und verstärkte Kontrollen durch den Ordnungsdienst. Außerdem sollte eine Crack-Substitutionsstelle eingerichtet werden, was sich jedoch als problematischer herausstellte, als zunächst gedacht. Denn offensichtlich gibt es dafür auf dem Markt noch gar keine geeigneten Medikamente.

Nicht nur aus Sicht der Ampel ist dies aber nur ein Baustein von vielen. Doch da es schon dabei erhebliche Verzögerungen gibt – im Bezirksrat Mitte war von einer Mitarbeiterin des Sozialdezernats zunächst die Gründung einer Arbeitsgruppe angekündigt worden – wäre die Erstellung eines Gesamtkonzepts innerhalb eines Monats ohnehin illusorisch gewesen.

CDU hat umfangreichen Fragenkatalog

Daher widersprach auch niemand, als die CDU den Antrag erneut in die Fraktion zog, verfahrenstechnisch begründet mit Verweis auf die im Bezirksrat vorgestellte Drucksache der Stadt. „Wir haben einen umfangreichen Fragenkatalog an die Verwaltung erarbeitet“, so Maximilian Oppelt, der vor einer Beschlussfassung gerne noch die Antworten erhalten möchte. Außerdem sei es schließlich sinnvoll, den Gesamtkomplex zu behandeln. Was dann ja auch ganz im Sinne des ehemaligen Mehrheitsbündnisses sein dürfte.

Ein Beschluss des Ausschusses in dieser Endphase der Ratsperiode hätte wohl ohnehin keine besondere Bedeutung für den kommenden Rat gehabt. Doch immerhin: Ein wenig Druck kann nicht schaden, um das wichtige Thema gleich zu Beginn der neuen Ratsperiode erneut auf die Tagesordnung zu bringen. Das Verständnis bei den Anliegern dafür, dass seit Jahren nichts passiert, nimmt jedenfalls ab – wie auf der vergangenen Sitzung des Bezirksrats deutlich wurde.

Von Andreas Krasselt