Hannover

Hannovers Polizeipräsident Volker Kluwe und Bürgermeister Thomas Hermann (SPD) haben bei einer Feierstunde 400 Neuzugänge an der Polizeidirektion Hannover offiziell begrüßt.

„Die persönliche Begrüßung der neuen Mitarbeitenden ist für mich nicht nur eine Selbstverständlichkeit, sondern auch der Ausdruck der Wertschätzung, die ich den neuen Kolleginnen und Kollegen entgegenbringen möchte“, sagte Kluwe in seiner Rede. Dabei spiele es keine Rolle, ob jemand frisch von der Polizeiakademie kommt oder bereits jahrelange Erfahrungen im Polizeidienst hat.

Kluwe: „Früh Verantwortung übernehmen“

Unabdingbar sei das stets professionelle und rechtsstaatliche Auftreten, betonte Kluwe. Denn das sei das Fundament, um auch in schwierigen Situationen zu bestehen, in denen der Polizei von manchen Menschen mit Respektlosigkeit begegnet wird. Zudem ermunterte Kluwe die Neuen, tatkräftig mit anzupacken und Eigeninitiative zu zeigen. „Ob im Streifen- und Einsatzdienst, im Kriminaldauerdienst oder Verkehrsunfalldienst, in der Regionalen Analysestelle oder im Präventionsteam, bei der Wasserschutzpolizei oder in der Reiter- und Diensthundeführerstaffel: Wir brauchen selbstbewusste und motivierte Menschen wie Sie, die bereit sind, früh Verantwortung zu übernehmen und mit ihren kreativen Ideen und Vorstellungen die Behörde voranzubringen.“

Bürgermeister Hermann verwies auf die intensive Vernetzung und Zusammenarbeit der Landeshauptstadt mit der Polizei, die zum besseren Sicherheitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger beitrage.

Großteil kommt von Polizeiakademie

Von 400 Neuzugängen sind 368 Polizeibeamtinnen und -beamte, 279 davon sind Absolventinnen und Absolventen der Polizeiakademie. 61 Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte kommen von der Bereitschaftspolizei der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen. 25 Personen wechseln aus den anderen Behörden. Drei frisch ernannte Polizeirätinnen und -räte kommen nach erfolgreichem Abschluss des Masterstudiums an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster zur Polizeidirektion. 32 Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter machen das Bild komplett.

Die Polizeidirektion Hannover beschäftigt damit aktuell 3925 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 3368 im Polizeivollzugsdienst. Der Frauenanteil liegt bei 42,7 Prozent, der Anteil der Personen mit Migrationshintergrund beträgt nach Polizeiangaben 7,16 Prozent.

Von Manuel Behrens