Hannover

Bei der Polizeidirektion Hannover hat die Zukunft längst begonnen: Seit rund fünf Monaten arbeitet die Behörde an der Waterloostraße an ihrer Umorganisation. Künftig wird es nur noch eine Inspektion in der Landeshauptstadt geben, die „ Inspektion Hannover“ oder „ Inspektion Hannover-Stadt“ heißen wird. „Zwischen diesen beiden Namen wird es sich entscheiden“, sagt Polizeipräsident Volker Kluwe im NP-Gespräch. Fest steht bereits, wo die Dienststelle ihren Sitz nicht haben wird: in Döhren. Das Gebäude der jetzigen Polizeiinspektion Süd an der Kastanienallee ist schlichtweg zu klein.

Polizeipräsident Volker Kluwe. Quelle: Wilde

Die Polizeidirektion Hannover hat zurzeit noch vier Inspektionen: Mitte, West, Ost und Süd. Drei davon werden künftig Kommissariate sein, sobald der Startschuss für die neue „ Inspektion Hannover“ oder eben die „ Inspektion Hannover-Stadt“ gefallen ist. „Die Liegenschaften der Polizeiinspektionen Mitte, West und Ost kommen alle von der Nutzfläche als Standorte in Frage“, erklärt Kluwe.

Die drei Gebäude haben alle ihre Eigenheiten: Mitte (Herschelstraße) wird zurzeit saniert und liegt zentral. Ost (Am Welfenplatz) hat großen Umbaubedarf und ist ebenfalls gut erreichbar. West (Limmerstraße) ist die neueste Dienststelle, liegt aber in Limmer und damit weiter von der Innenstadt entfernt.

Warum muss die Polizei in Hannover überhaupt fit gemacht werden für die Zukunft? Die Beamten müssen näher an den Menschen sein, sagt Polizeivizepräsident Jörg Müller, der auch Projektleiter der Umorganisation ist: „Präsenz macht sich nicht fest an der Anzahl der Streifenwagen. Präsenz heißt, dass die Polizei für den Bürger sichtbarer und auch ansprechbarer sein muss.“ Das trägt zur Steigerung des subjektiven Sicherheitsgefühls bei.

Polizeivizepräsident Jörg Müller. Quelle: Scharschmidt

Die Umstrukturierung soll auch ein effektiveres Arbeiten möglich machen. So wird es die „Besonderen Dienste“ geben, wo alle Verfügungseinheiten der noch vier Inspektionen in Hannover sowie der Inspektionen Garbsen und Burgdorf zusammengefasst sind – insgesamt rund 150 Kräfte, die draußen im Einsatz sind. Durch die Zentralisierung werden zudem rund 30 Beamte frei, die bislang Stabsarbeit in den Inspektionen Mitte, Ost, West und Süd leisten. Sie bekommen neue Aufgaben.

Wie bei der gesamten Umorganisation geschehe das keinesfalls über die Köpfe der Mitarbeiter hinweg, versichern Kluwe und Müller. Mit jedem werde über die Veränderungen gesprochen, persönliche Belange würden berücksichtigt. Was beide freut: 180 Beamte haben sich freiwillig gemeldet, um an der Umstrukturierung mitzuwirken – sie feilen mit an der Zukunft der hannoverschen Polizei.

Die „ Inspektion Hannover“ oder „ Inspektion Hannover-Stadt“ soll möglichst Ende des Jahres an den Start gehen. Ein ambitioniertes Ziel, aber: „Wir liegen im Zeitplan. Ein genaues Datum für den Tag X lässt sich aber noch nicht nennen, er muss zuvor mit dem Innenministerium abgestimmt werden“, so der Vizepräsident.

Von Britta Mahrholz