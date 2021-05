Hannover

Radfahrende im Blick – unter diesem Motto stand am Mittwoch die bundesweite Verkehrssicherheitsaktion der Polizei. Auch in Hannover wurden bei den mit der Kampagne „sicher.mobil.leben“ verbundenen Kontrollen in der Zeit von 6 bis 22 Uhr vor allem Radfahrerinnen und Radfahrer ins Visier genommen.

Insgesamt seien im gesamten Gebiet der Polizeidirektion Hannover 348 Radfahrende kontrolliert, auf die Situationen und Gefahren im Straßenverkehr hingewiesen und dafür sensibilisiert worden, so Polizeisprecherin Janique Bohrmann. „Dabei wurden 111 Verstöße gegen die Verkehrsflächennutzung festgestellt und geahndet.“ Wobei es sich unter anderem um Radler gehandelt habe, die durch Fußgängerzonen gefahren seien.

Auch zwei gestohlene Räder sichergestellt

Zehnmal gab es Knöllchen, weil die Radfahrer beim Fahren ein Handy in der Hand hielten oder durch Kopfhörer im Ohr vom Verkehrsgeschehen abgelenkt waren. Ganz nebenbei konnten auch noch zwei gestohlene Fahrräder sichergestellt werden.

Doch auch andere Verkehrsteilnehmer wurden überprüft. So müssen auch 124 Autohalter mit Ordnungswidrigkeitsverfahren rechnen, weil ihre Fahrzeuge auf Radwegen abgestellt waren. „Eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr lebt von gegenseitiger Rücksichtnahme und dem Bewusstsein, dass niemand bevorrechtigt ist“, betonte Nils Weber, Verkehrsdezernent der Polizeidirektion Hannover. „Ob im Kraftfahrzeug, auf dem Fahrrad oder zu Fuß: Im Straßenverkehr werden alle Sinne benötigt.“

Landesweit mehr als 12.000 Kontrollen

Landesweit waren am Aktionstag 808 Beamtinnen und Beamte an 308 Kontrollstellen im Einsatz. Insgesamt wurden 12.073 Fahrzeuge kontrolliert, davon 4956 Fahrräder, 710 Pedelecs, 114 Elektrokleinstfahrzeuge, aber auch 6293 Pkws und Lkws. Insgesamt wurden dabei 3087 Verstöße festgestellt, 2416-mal bei Radfahrerinnen und Radfahrern. In den meisten Fällen (1137) fuhren sie verbotswidrig durch Fußgängerzonen, über Gehwege oder entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. 631-mal wurden aber technische Mängel geahndet, etwa an der Beleuchtung oder der Klingel. Ablenkungen durch Handy oder Kopfhörer wurden 285-mal festgestellt.

Bei den Kraftfahrzeugen wurden 671 Verstöße registriert. 176 Fahrzeuge parkten auf Radwegen. 495-mal gab es Tickets wegen zu geringem seitlichen Abstand beim Überholen, wegen Tempoverstößen oder zu geringem Abstand. Insgesamt zehn Autofahrer müssen mit Fahrverboten rechnen.

Innenminister kündigt weitere Kontrollen an

„Die Ergebnisse der gestrigen landesweiten Aktion zeigen deutlich, dass vielen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern nicht bewusst ist, welche Gefahren schon bei geringen Regelverstößen lauern“, erklärte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD). „Wir werden darum im Laufe des Jahres durch weitere Kontrollen und Aufklärungskampagnen gezielt auf die Probleme und Besonderheiten aufmerksam machen.“

Von Andreas Krasselt