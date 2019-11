Was soll das mit diesen Uhren? Politik sauer

Hannover

Wenn sie doch wenigstens alle richtig ticken würden. Am ZOB hinter dem Hauptbahnhof, an der Goseriede, in der Südstadt, in Herrenhausen und am Cityring sind in den vergangenen Wochen an den Straßen neue Uhren aufgetaucht. Hannovers Politik im Bauausschuss zeigte sich davon wenig begeistert. „Wir machen uns ständig viele Gedanken, wie wir unsere Stadt schöner machen können – und dann kommen da solche klobigen Dinger hin“, ärgerte sich FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke.

Einige der Uhren-Standorte sind ganz neu. Andere haben Lolli-förmige Vorgänger ersetzt. Sie gehören der Firma Ströer, mit der die Stadt zum 1. Januar 2017 einen langjährigen Vertrag über die Werbung am Straßenrand geschlossen hat. Die Uhren sind Teil davon – so wie auch Großplakate am Straßenrand oder zahlreiche Werbeaufsteller, die vor allem in der Fußgängerzone aufgetaucht sind.

FDP : Uhren „irgendwo billig eingekauft“

„Wann werden die Uhren richtig gestellt?“, wollte CDU-Ratsfrau Georgia Jeschke wissen. Sie kritisierte auch, dass am Herrenhäuser Markt neue Leitungen für die Uhren verlegt worden, anschließend aber nicht neu gepflastert wurde, sondern nur schnell Asphalt über die Aufbrüche im Boden gekippt wurde. „Da werden wir nachhaken“, versprach Tiefbauamtschef Andreas Bode.

FDP-Mann Engelke vermutet, dass Ströer die Uhren „irgendwo billig aufgekauft“ hat. Er fragte, ob die Stadt keinen Einfluss auf die Gestaltung habe. Laut Tiefbauamtschef Bode sind zumindest die Standorte für die Werbungen mit der Stadt abgestimmt. Die Bezirksräte, die bei Gestaltungsfragen gerne ein Wörtchen mitreden, wurden allerdings nicht über die Aufstellung der Uhren informiert. „Das hätte passieren müssen“, mahnte Joachim Albrecht ( CDU), der Vorsitzende des Bauausschusses.

Nicht der erste Ärger um Ströer-Werbung

Ärger um Ströer-Werbungen gibt es nicht zum ersten Mal. Über Monate stritten Bezirksräte heftig mit der Stadt über neue Werbeträger, die am Straßenrand aufgeraucht waren. Eine Litfaßsäule wurde mitten auf einer Fußgängerinsel an der Celler Straße platziert und versperrte die Sicht. Werbetafeln engten Radwege ein oder standen in der Fußgängerzone im Weg. Die Politik kritisierte auch, dass vor allem große, bewegte Reklamen Autofahrer zu sehr ablenken würden. Die Verwaltung weigerte sich aber zunächst, diese abbauen zu lassen. Man habe schließlich die Verkehrssicherheit überprüft.

Am Ende lenkte die Stadt allerdings ein. Sie hatte sich die neuen Standorte der Werbetafeln zusammen mit der Polizei noch einmal angeschaut und kam dann doch zu dem Ergebnis, dass „Optimierungsmöglichkeiten“ festgestellt worden seien. Elf Tafeln sollten daraufhin versetzt werden, kündigte die Verwaltung an.

Lesen Sie auch:

Von Christian Bohnenkamp