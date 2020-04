„Jeder Tag zählt“: Hannovers Pflegedienste kämpfen um die letzten Schutzmasken

Hannover

Alexander Witt hält sie in einer Hand. „Das sind die drei letzten Atemschutzmasken, die ich noch habe“ – so beginnt der Hilferuf des Geschäftsführers des ambulanten Pflegedienstes „Sanitas Pflegeteam“. Er hat am Dienstag ein Video aufgenommen, mit dem er auf die prekäre Lage aufmerksam machen will. Wegen des Coronavirus hat er für seine Mitarbeiter kaum noch Schutzkleidung. „Ich weiß nicht, wie wir in der derzeitigen Situation die gebotenen Maßnahmen aufrecht erhalten sollen. Es ist eine Vollkatastrophe.“

Über die offiziellen Verkaufswege komme er schon seit längerem nicht mehr an Nachschub. Die letzten Woche habe er sich in Baumärkten bedient. „Ich weiß nicht, ob das irgendwo gebunkert wird. Aber die, die das tun, kann ich nur dazu aufrufen, das im nächsten Pflegedienst oder Pflegenheim abzugeben“, sagt Witt. Sein Pflegedienst werde jetzt dazu übergehen müssen, den Mundschutz für die Mitarbeiter selbst zu nähen. „Das ist eigentlich für ein Land wie Deutschland im Jahr 2020 ein Vollskandal“, so Witt.

So wie ihm geht es derzeit vielen ambulanten Pflegediensten sowie Alten- und Pflegeheimen, aber auch Hausärzten. Ihr Vorrat an Mund-Nasen-Schutz nach FFP2-Standard sowie anderer Schutzkleidung wie Einmal-Handschuhe ist entweder schon ganz aufgebracht oder nur noch in geringen Mengen vorhanden. Nachschub kommt nur sehr langsam, weil überall die Masken knapp sind.

Masken-Lieferungen stecken an den Grenzen fest

„Die Arztpraxen, die noch etwas haben, leben von der Hand in den Mund“, sagt Christiane Mahnke vom niedersächsischen Hausärzteverband. Ein paar Masken seien in der vergangenen Woche verteilt worden, doch das sei viel zu wenig. „Das reicht bei weitem nicht aus. Wir hoffen, dass die Millionen Masken, die bestellt worden sind, bald ankommen“, sagt Mahnke.

Eine Bestellung von 1,4 Millionen Masken für Niedersachsen lässt derzeit auf sich warten. Am Dienstag hatte das Land eine Teillieferung von 150.000 Stück bekommen, wie der Krisenstab der Landesregierung verkündete. Aus diesem Bestand decke das Land ausschließlich akute Notfallbedarfe. Ein solcher Fall liege nur dann vor, wenn Krankenhäuser, Rettungsdienste oder Pflegeeinrichtungen ihren Betrieb nur noch für eine Woche oder weniger aufrechterhalten können.

Pflegerinnen wie hier am EIilenriedestift gehen wegen der Corona-Krise an ihre Grenzen. Quelle: Rainer Droese

Viele bestellten Masken würden an den geschlossenen ausländischen Grenzen aufgehalten, sagt der Krisenstabs-Leiter Heiger Scholz. Eine Lieferung für Niedersachsen, die eigentlich schon vor zwei Wochen da sein sollte, sei etwa in Österreich verschollen.

UVN spendet 5000 Schutzmasken

Das Problem: Hausärzte und Pfleger kommen ihren Patienten sehr nahe. „Soziale Distanz ist bei uns nicht möglich“, sagt Hans-Joachim Lenke vom Diakonischen Werk evangelischer Kirchen. Da sich die Pfleger hauptsächlich auch noch in der Risikogruppe bewegten, könnten sie leicht zum Überträger des Virus werden. Gerade die ambulanten Pflegedienste hatten keinen großen Vorrat an Schutzkleidung – anders als etwa Krankenhäuser oder manch eine stationäre Pflegeeinrichtung, die Mundschutz auch außerhalb von Pandemien benötigt.

So sind Pflegedienste auf Spenden angewiesen. Am Mittwoch übergaben die Unternehmerverbände Niedersachsen (UVN) 5000 FFP2-Masken an den Paritätischen Wohlfahrtsverband, das Diakonische Werk, die Caritas und den Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (BPA). „Ich hätte nie gedacht, dass eine solche Spende mal für so ein Aufsehen sorgt. Das zeigt, wie groß die Not gerade ist“, sagt UVN-Hauptgeschäftsführer Volker Müller.

Die Unternehmerverbände Niedersachsen e.V. (UVN) spenden 5.000 Schutzmasken für die Pflege. von links: Hans Joachim Lenke, Birgit Reichert, Carsten Adenäuer, Angelika Kleideiter und vorne Volker Müller. Quelle: Dröse

Aus der Spende gehen 2000 Schutzmasken an den Paritätischen Wohlfahrtsverband. Das Eilenriedestift, in dem bereits vier Bewohner positiv auf Covid-19 getestet worden sind, ist ein Tochterunternehmen. „Ich habe mal bei uns rumgefragt. 2000 Masken reichen bei uns zwei Tage, doch jeder Tag zählt aktuell“, sagt die Vorsitzende Birgit Eckhardt. Die Masken könnten nicht zweimal verwendet werden. Nach dem Besuch eines Patienten schützten sie zwar den Pfleger, sind aber womöglich von außen durch Tröpfchen bereits kontaminiert. Nur wer selbst infiziert ist, könne eine Maske länger tragen.

Solidarität unter den Pflegediensten ist groß

Der BPA-Landesbeauftragte Carsten Adenäuer will die Masken zunächst an Einrichtungen geben, in denen es bereits bestätigte Corona-Fälle gibt. Er berichtet von enormen Preissteigerungen. „Eine FFP2-Maske kostet inzwischen zwischen 5 bis 10 Euro“. Unter normalen Bedingungen sei es vielleicht ein Euro gewesen. „Das zeigt, dass der Markt nicht ethisch ist“, meint Lenke.

Er betont die große Solidarität unter den Pflegediensten, die jetzt in der Corona-Krise enger zusammenrückten. „Vor drei Wochen hätte ich mir ein solches gemeinsamen Treffen zwischen den Trägern und den privaten Anbietern nicht vorstellen können“, sagt er. Doch das Virus verändert alles. Weil ganze Stationen wegen positiver Fälle in Quarantäne geschickt werden, helfen sich die Pflegedienste untereinander aus, berichtet Eckhardt. „Das ist vielleicht die gute Nachricht in dieser Krise“.

Von Sascha Priesemann