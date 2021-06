Hannovers OB und Stadtkämmerer werben für Kompromiss zum Kohleausstieg in Stöcken

Hannover

Dass der Oberbürgermeister und der Stadtkämmerer gemeinsam eine Fraktionssitzung der Ratsopposition besuchen, kommt höchst selten vor. Doch Belit Onay und Axel von der Ohe werben darum, dass auch die CDU dem erzielten Kompromiss um den Kohleausstieg zustimmt. „Es war ein sehr guter und konstruktiver Austausch zu vielen Fragen und Details“, sagt Onay zu dem Treffen.

Die Stadt, Enercity und die Initiative „Hannover erneuerbar“ hatten sich geeinigt: 2026 soll das Kraftwerk in Stöcken vom Netz gehen. Und wenn das nicht klappen sollte, muss dieselbe Menge CO2 auf anderen Wegen eingespart werden.

Stadt und Enercity teilen sich Kosten

Die CDU hat viele Fragen zu dem 35 Millionen Euro teuren Programm. Das wollen Stadt und Enercity gemeinsam auflegen, um den Anschluss von Haushalten an die Fernwärme sowie den Austausch von Öl- und Gasheizungen zu fördern sowie den ersten Block des Kraftwerks Stöcken bereits 2024 vom Netz zu nehmen – ein Jahr früher als geplant.

Vereinbart ist, dass sich die Partner die Kosten teilen. Aber wie kann das in einer Zeit äußerst knapper Kassen gelingen, bohrte die CDU nach. Fraktionschef Jens Seidel sagt: „Oberbürgermeister und Stadtkämmerer haben versichert, dass weder die Stadt noch Enercity neue Schulden machen.“ Die Vorstellung der Pläne sei sehr gut gewesen.

Viele Änderungswünsche angekündigt

Im Anschluss an den Dialog hat die CDU-Ratsfraktion aber kontrovers diskutiert. Ob sie der Drucksache, die dem Rat am 15. Juli vorliegt, zustimmen wird, sei noch offen, so Seidel. Er kündigt an: „Wir werden auf jeden Fall umfangreiche Änderungswünsche einbringen.“

Nach anfänglicher Skepsis hatte auch die FDP, die mit SPD und Grünen die Mehrheit im Rat bildet, ihre Zustimmung zum Kompromiss signalisiert. Onay ist weiter bereit zum intensiven Austausch. Er sagt: „Bisher sehe ich keinen Anlass oder irgendwelche Signale, die eine positive Entscheidung im Juli irgendwie gefährden würden.“

Von Vera König