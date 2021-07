Hannover

Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay macht sich Sorgen um die Kinder und Jugendlichen in der Corona-Krise. Im NP-Interview erzählt er, was ihn umtreibt.

Druck auf Kinder und Jugendliche: Erst hieß es, sie dürfen Oma nicht besuchen, sonst stirbt sie. Dann durften sie nicht zur Schule gehen, konnten Freunde nicht treffen. Jetzt sind die meisten Senioren und Vorerkrankten geimpft, die Inzidenzwerte unten und nun sind ihre Clubs und Diskotheken dicht. Können Sie verstehen, dass die Jugend ungeduldig und sauer ist?

Absolut. Die Einschnitte des vergangenen Jahres waren immens, gerade für Kinder und Jugendliche waren sie sehr stark spürbar. Das prägt fürs Leben. Und gerade jetzt, wo die Pandemie etwas von ihrer Dramatik verloren hat, es mehr Freiheiten gibt, sind solche politischen Entscheidungen für die jungen Leute wirklich bitter.

Hat das damit zu tun, dass über 50-jährige Politiker für über 50-jährige Wähler Politik machen?

Es gibt durchaus die Tendenz in der Politik, dass man gerade die Punkte, in denen man selber als Entscheider betroffen ist, näher in den Fokus rückt. Da fallen Kinder und Jugendliche viel zu oft herunter. Deswegen hat die Landeshauptstadt Hannover verschiedene flankierende Maßnahmen – ob es die Sommerschule ist oder kostenfreier Zutritt für Schwimmbäder – angeboten. Aber das sind Behelfsmaßnahmen, die das eigentliche Problem nicht lösen.

Jugend kann politische Entscheidungen treffen

Müsste man das Wahlalter heruntersetzen?

Ja, das wäre jetzt auch schon bei der Bundestagswahl sinnvoll. Wir haben vor dem Rathaus ein Fridays-for-Future-Camp – jungen Menschen zu unterstellen, sie seien nicht politisch, führt völlig an der Realität vorbei. Sie haben einen klaren Blick auf ihre Lebensrealität, auf ihre Zukunft und können politische Entscheidungen sehr wohl sehr deutlich treffen und artikulieren. Deshalb wollen wir die Jugendbeteiligung in Hannover stärken. Ein Strategiepapier dazu ist im Jugendhilfeausschuss bereits verhandelt worden. Die Verwaltung hat etwa den Aufbau von Jugendvertretungen in der Jugendarbeit, jährliche Jugendforen oder auch ein Jugendbeteiligungsbüro vorgeschlagen. Gespannt sind wir auch auf die Ergebnisse einer Schüler*innen-Befragung, die wir durchgeführt haben.

Wären Sie für das Wahlrecht ab 14 Jahre?

Ein erster Schritt ab 16 wäre richtig, um einen breiten Konsens erzielen zu können, den wir auf kommunaler Ebene schon haben. Ich persönlich könnte auch mit 14 gut leben.

Laut Studien weist jeder vierte Jugendliche depressive Symptome auf. Müsste man in dieser Ausnahmesituation mit Bund, Ländern und Kommunen konzertiert daran arbeiten, mehr für die Jugend zu tun?

Ja. Wir versuchen auf kommunaler Ebene schon viel, gehen auch das Thema Jugendarmut an. Wir sehen die seelische Verfasstheit vieler Kinder und Jugendlicher. Es wäre sinnvoll, zusammen zu gehen. Die kommunalen Haushalte sind von einstigen Investitionshaushalten zu Sozialhaushalten geworden, wir brauchen vom Bund und Land mehr finanzielle Unterstützung, um den Kindern vor Ort mehr unterstützende und nachhaltige Angebote machen zu können.

Richtlinie für Luftfilter erst nach den Sommerferien

Wir sind in der vierten Welle, wie sollen Schulschließungen verhindert werden?

Das Land lässt leider keine klare Strategie erkennen. Jüngstes Beispiel: Auf einmal sind Luftfilter in den Schulen, die das ganze letzte Jahr aus Sicht des Kultusministeriums völlig unnötig waren, das Nonplusultra. Jetzt soll es ein Förderprogramm geben und die Kommunen sollen es umsetzen. Wir machen das gern, aber mir konnte von Landesseite noch keiner sagen, auf welcher Grundlage. Gerade heute mussten wir feststellen, dass das Kultusministerium die Richtlinie, mit der wir arbeiten müssen, um das technisch umsetzen zu können, erst nach den Sommerferien herausgibt. Eine Richtlinie nach den Sommerferien bringt den Schülerinnen und Schülern sehr wenig. Das ist schon mit heißer Nadel gestrickt.

Wie soll das denn zu Schulbeginn klappen?

Das ist eine gute Frage, wir in den Kommunen wissen es nicht. Die Ratspolitik auch in Hannover sagt zu Recht, wir sollen das umsetzen und Tempo machen. Wir stehen in den Startlöchern, wir wollen das, die Eltern auch. Wir haben aber noch keine Ahnung, wie die Förderkriterien beschaffen sind. Welche Räume sollen nach welchen Kriterien nachgerüstet werden, für welche Gerätschaften gibt es unterstützende Mittel, sind die 20 Millionen für alle Kommunen die Gesamtsumme oder wird noch aufgestockt? Das Ganze ist vollkommen unklar. Im Endeffekt heißt es für die Schülerinnen und Schüler, dass sie nicht wissen, wie es nach den Sommerferien weitergeht.

Gibt es denn überhaupt Geräte und Handwerker, die das Ganze einbauen?

Das ist der übliche Konkurrenzkampf, den man ohnehin auf diesem Markt hat. Wenn dann der Startschuss mit der Richtlinie des Kultusministeriums kommt, machen sich alle Kommunen auf und dann wird das so ein bisschen wie Sommerschlussverkauf. Das wird ein Chaos!

Impfung der beste Weg aus der Pandemie

Was halten Sie von Impfungen ab 12 Jahren?

Wir hatten schon Aktionen für junge Menschen, sich freiwillig impfen zu lassen. Aber die Stiko muss jetzt mal zu einer klaren An- und Aussage kommen. Es muss klar gestellt werden, warum Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern diesen eigenen Weg geht, junge Menschen auch ohne Vorerkrankungen zu impfen. Ich hörte, dass sich die Stiko noch einmal zwei bis drei Wochen Bedenkzeit erbeten hat, aber ich meine, das muss schneller gehen. Aus meiner Sicht ist die Impfung zu bevorzugen. Und dann brauchen wir kreative Angebote, um die Menschen zu erreichen.

Gehört dazu auch in letzter Konsequenz eine Impfpflicht?

Das Thema ist rein hypothetisch, wir haben ja noch nicht alles ausgereizt. Ich wäre erst einmal dafür, Anreize zu schaffen. Man muss mit klaren Rahmenbedingungen arbeiten. Die Frage ist, ob das Testen kostenfrei bleiben kann, wenn jeder ein Impfangebot bekommen hat. Wenn man sich aus der Pandemie verabschieden will, ist die Impfung der beste Weg. Für eine Impfpflicht aber ist die Debatte zu früh.

Wenn Sie einen Wunsch frei hätten für Kinder an Land und Bund, was wünschen Sie sich?

Wir Kommunen wünschen uns mehr finanzielle Unterstützung, um den Kindern und Jugendlichen auch nachhaltige Angebote machen zu können. Es heißt: Kinderlachen ist Zukunftsmusik – davon würde ich gern wieder mehr in Hannover hören.

Von Petra Rückerl