Hannover

Die Pflicht ruft – so sieht es Joachim Wundrak. Das Land geht aus Sicht des Ex-Luftwaffengenerals vor die Hunde. Und er will dagegen etwas unternehmen. Als Kandidat für das Amt des Oberbürgermeisters von Hannover stellt er sich in den Dienst der AfD. Deren Parteimitglieder haben Wundrak am Dienstag im Freizeitheim Ricklingen mit großer Mehrheit nominiert. Er holte 98 Prozent der Stimmen. 46 von 47 stimmberechtigten Mitgliedern votierten für ihn.

Die „Erhaltung einer Bundesrepublik, die diesen Namen noch wert ist“, sieht Wundrak als übergeordnetes Ziel. Die AfD könne es sich „nicht erlauben, bei acht bis zehn Prozent zu bleiben“. Sie müsse dazu „mehr als 20 oder 25 Prozent“ anstreben und zur Volkspartei werden.

Wundrak will „ Korruption , Vetternwirtschaft und Filz bekämpfen“

Mit der OB-Kandidatur in Hannover will der Generalleutnant a.D. einen Beitrag dazu leisten. Deshalb habe er sich „für die Wahl und die Mitbürger in die Pflicht nehmen lassen“. Vorstellungen davon, was sich in Hannover ändern muss, hat Wundrak auch schon. Er will „ Korruption, Vetternwirtschaft und Filz“ bekämpfen und die „Verwahrlosung Hannovers beenden“.

Konkret will der 64-Jährige „alle bestehenden Sicherheitskonzepte“ auf den Prüfstand stellen und „alle rechtlichen Mittel ausnutzen, um den Migrationsdruck zu lindern“. Für Wundrak heißt das unter anderem, Straftäter konsequent abzuschieben. Dafür gab es viel Applaus.

Ex-General fordert mehr Einigkeit in der AfD

Sorgen macht er sich um Hannovers Schulen, an denen er „jahrelange Vernachlässigung“ und „zunehmende Gewalt“ sieht. Dieser „unhaltbaren Situation“ will Wundrak mit „mehr Investitionen“ entgegentreten. Gleichzeitig will er „alle ideologisch begründeten Ausgaben“ auf den Prüfstand stellen. Der Ex-General fürchtet „ Hannovers Finanzkollaps“, wenn am Finanzmarkt wieder die Zinsen stiegen und sich die wirtschaftliche Lage verschlechtere.

„Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland“ – Wundrak appellierte an seine Partei, sich an den Text der Nationalhymne zu halten. „Wir müssen besser werden in der Einigkeit“, forderte er, auch und gerade für den Wahlkampf in Hannover.

Kreisvorstands-Chef lobt „Problemlöser“ Wundrak

Wundrak sei „kein Berufspolitiker“ und ein Mann mit „nachgewiesenen Führungsqualitäten“, erklärte Jörn König, der Vorsitzende des AfD-Kreisvorstands. Mit ihm habe die Partei „einen echten Problemlöser“ gewinnen können.

Die Kandidatur Wundraks war eine Überraschung. Denn eigentlich gingen alle davon aus, dass König zur OB-Wahl antritt. Der Bundestagsabgeordnete trat jedoch ins zweite Glied, als sich der hochdekorierte General bereit erklärte, sich auf den Posten von Hannovers Stadtoberhaupt zu bewerben. Er ist damit der zwölfte Anwärter auf das Amt.

Im Herbst 2018 war der Drei-Sterne-General in Wunstorf in den Ruhestand verabschiedet worden, wo er zum Transportflieger ausgebildet worden war und auch mehrere Jahre das Geschwader kommandierte. Er hat Auslandseinsätze in Bosnien, Afghanistan und Mosambik hinter sich. Bekam das Bundesverdienstkreuz verliehen von einem Staat, von dessen Führung er sich zunehmend entfremdet hat.

Wundrak trat 2017 – noch während seiner Dienstzeit – der AfD bei. Frustriert von den „etablierten Parteien“, wie er sie nennt. Die Kandidatur für das Oberbürgermeister-Amt? „Keine Frage der Lust. In der Beziehung bin ich Preuße“, sagte Wundrak der NP, am Tag nachdem bekannt geworden war, dass er für die AfD antreten will. Die Pflicht ruft. Diesmal in Hannover.

Von Christian Bohnenkamp