Erleichterung auf allen Seiten. Erstmals seit ihrer Ausreise nach Deutschland haben sich die ehemalige städtische Sozialarbeiterin Yüksel Weßling, ihr Mann Jürgen und Oberbürgermeister Belit Onay ausgetauscht. „Vielen ist mit dem Freispruch ein Stein vom Herzen gefallen“, sagte der Verwaltungschef. Er kritisierte die Türkei. Willkürlich versuche man, „Menschen mundtot zu machen“.

In einer Videokonferenz schilderte die inzwischen in Bonn lebende 65-Jährige, wie sie die Anklage wegen Terrorverdacht und 18 Monate Ausreiseverbot erlebte. Zugeschaltet waren auch die beiden Prozessbeobachter Gisela Penteker und Gernot Steinhilper, deren Einsatz die Stadt mit finanziert hatte. „Es war ein wichtiges Signal, dass viele Menschen in Hannover – aber auch andernorts – sich für Frau Weßling stark gemacht haben. Das hat seine Wirkung nicht verfehlt“, sagte Onay dazu.

Onay kennt Spannungsfeld

Wie im Interview mit der NP beschrieb Weßling ihre Angst und den auf sie lastenden Druck durch das Ausreiseverbot. Um ihre Schwester wieder zu sehen, würde sie erneut in die Türkei reisen – aber nicht jetzt. Onay kennt das Dilemma: „Auch ich habe Familie dort. Das ist ein Spannungsfeld, sie zu sehen, wenn man türkische Rechtsstaatlichkeit kritisiert.“ Ihn, so sein Eindruck, schütze das Amt als Oberbürgermeister.

Weßling berichtete, die in Deutschland lebenden Kurden und Kurdinnen seien ständig unter Beobachtung. Auch das mache ihr Sorgen. Onay nimmt mit Befremden zur Kenntnis, wie wenig der Türkei inzwischen Frauenrechte oder internationale Abkommen wert sind, wie sehr die Opposition zurückgedrängt wird.

Platz in der Werteunion?

„Ich hatte die Hoffnung, dass die Türkei in der europäischen Werteunion Platz findet“, so der OB. „Aber das Gegenteil scheint der Fall.“

Die Eindrücke der Prozessbeobachter verstärken diesen Eindruck. Penteker beschrieb das Gerichtsgebäude in Istanbul als Maschine. Das Urteil im Fall Weßling habe gewiss festgestanden, noch bevor der letzte Prozesstag begann.

„Für mich als Jurist war das eine niederschmetternde Erfahrung“, so Steinhilper. Der Termin sei um neun Uhr angesetzt, aber erst um 13 Uhr aufgerufen worden. Nur eine Minute hätten Richter und Beisitzer sich vor dem Freispruch zur Beratung zurückgezogen und ihr Urteil nicht begründet. Er hoffe, dass diese Begründung noch folgt, denn sie sei eine mögliche „Blaupause“ für Verfahren, die in Deutschland lebenden Türken wegen ihrer Teilnahme an Demonstrationen hier möglicherweise in der Türkei drohten.

