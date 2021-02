Hannover

„Lange Leerstände können wie eine ansteckende Krankheit sein“, sagte Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay während einer Präsentation der Ergebnisse einer Befragung zur Attraktivität von Innenstädten am Freitag. Er fordert, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen geändert werden, so dass Kommunen „mehr Spielräume erhalten“. Etwa in Sachen Vorkaufsrecht, um einzugreifen, wenn Kommunen der Ansicht sind, es laufe sonst gegen die Interessen der Stadt oder Gemeinde – etwa bei so genannten „Schlüsselimmobilien“.

Ob sich die Stadt im Fall des jetzt geschlossenen und offenbar zum Verkauf stehenden Karstadt-Hauses in der Georgstraße engagieren wird, ist offen, schloss der Oberbürgermeister aber nicht kategorisch aus, er hält es aber für eher unwahrscheinlich. Zumal es dafür keinen Fonds gibt wie in Nordrhein-Westfalen, wo für solche Vorhaben 70 Millionen Euro bereit stehen.

Anzeige

Hilfe gefordert

Überhaupt bedürfe es Unterstützung von Bund und Land, erklärte Onay, um die erforderlichen Maßnahmen zu finanzieren, denn es gebe Handlungsbedarf, die negative Entwicklung in den Innenstädten aufzuhalten. Diese Tendenz sei schon vor Corona dagewesen, doch die Pandemie „wirkt da wie ein Brandbeschleuniger“.

Teures Objekt

Sabine Tegtmeyer-Dette, Wirtschaftsdezernentin der Landeshauptstadt, wies darauf hin, dass das Haus als Kaufhaus gebaut worden sei und „jede andere Nutzung hat immense Investitionsanforderungen zur Folge“. Für dieses 1906 eröffnete Haus sind ihrer Ansicht nach für Kauf und Umgestaltung mindestens 140 Millionen Euro erforderlich.

Käufersuche

Aktuell gehört die markante Immobilie in der Georgstraße nahe des Steintorplatzes dem Braunschweiger Unternehmer Friedrich Knapp, Inhaber der Modekette New Yorker. Nachdem der Kaufhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof sein Geschäft dort im Oktober aufgegeben hat, sucht der Eigentümer nun verstärkt Kaufinteressenten, heißt es.

Von Ralph Hübner