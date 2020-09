Hannover

Viel Zeit für Einarbeitung war nicht. Im großen NP-Interview sagt Oberbürgermeister Belit Onay, Corona habe gleich für Krisenmanagement gesorgt – wegen seiner eigenen Erkrankung auch bei ihm selbst. Jetzt sieht er Hoffnungsschimmer – für die Wirtschaft, für die Bewerbung zur Europäischen Kulturhauptstadt, für die Zukunft der Innenstadt. Und dafür, dass die Mehrheit der Hannoveraner nicht Verschwörungstheoretikern glaubt.

Wir haben sechs Monate Corona hinter uns. Was hat die Pandemie mit Ihnen und was mit der Stadt gemacht?

Mich hat Corona sehr hart getroffen. Ich war als einer der Ersten infiziert und krank. Aber auch politisch habe ich die Auswirkungen gespürt. Oberbürgermeister sein im Normalmodus kenne ich eigentlich gar nicht. Die ersten 100 Tage herausgerechnet, ist mein Wirken zu 99 Prozent durch Corona bestimmt worden. Ich hatte den Wunsch, andere Akzente zu setzen, Projekte anzugehen. Stattdessen bin ich im Krisenmanagement angekommen. Für die Stadt bedeutet die Pandemie einen enormen Stresstest in allen Bereichen – ob Wirtschaft, Soziales, Kultur oder auch in der Betreuung. Corona erschüttert Strukturen. Wir müssen die richtigen Antworten finden, um die wichtigen Strukturen zu stabilisieren.

Was hätten Sie denn gern anders gemacht?

Im Wahlkampf und bei meinem Amtsantritt habe ich gespürt, dass es eine hohe Erwartungshaltung gibt und den Wunsch nach Veränderung in dieser Stadt. Dem versuche ich zu entsprechen. Mit der neuen Besetzung der Verwaltungsspitze und dem Anstoß zum Innenstadtdialog versuchen wir, den Motor wieder auf volle Laufleistung zu bekommen. Bei den Themen Teilhabe, Mobilität und Verkehrswende, soziale Probleme hätte ich gern andere Schwerpunkte gesetzt. Wir hatten vor, Neues aufzustellen, aber mussten dann auf Corona reagieren. Wir mussten Menschen von der Straße holen in diesen schwierigen Zeiten, weil die sozialen Angebote weggebrochen sind. Wir mussten Quarantäne möglich machen für Menschen, die gar keinen Raum für Quarantäne haben. Wir haben aus der Not heraus gute Ansätze entwickelt – etwa die Unterbringung in der Jugendherberge. Das war ein Lichtblick für mich. Wir haben dort Menschen nach Jahren einen Schutzraum mit einem klar definierten Angebot gegeben. Das hat bei vielen zur Stabilisierung geführt – zur eigenen Wohnung oder zu einem Job. Das hat auch bei uns einen Lernprozess gebracht. Wir sind gerade dabei, im Dialog mit allen Akteuren neue Angebote zu entwickeln. Gerade mit Rainer Müller-Brandes, der von der Funktion Diakoniepastor zum Stadtsuperintendenten wechselt, stehen wir im intensiven Austausch. Corona hat den Blick dafür geschärft, wo es Schwachstellen gibt, wo wir nachjustieren müssen.

„Gut durch die Krise gekommen“

Schwachstellen auch in der Verwaltung – oder? Teilweise hat sie so gewirkt, als sei sie in Schockstarre gefallen.

Ich will nicht von Starre reden, aber unter Schock standen wir doch alle. Deutschland hat dabei sehr gut agiert. Wir sind in Zusammenarbeit mit den Beteiligten aus der Wirtschaft, der Politik, dem Sozialen bisher sehr gut durch die Krise gekommen. Dazu zählt auch das Handeln der Stadtverwaltung. Ich spreche meinen Dank aus dafür, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sehr kurzfristig Hilfe angeboten haben. Da sind teilweise binnen 24 Stunden lebenswichtige Strukturen in Familien weggebrochen. Da haben wir Einrichtungen zur frühkindlichen Bildung schließen müssen, in denen das Mittagessen für viele das einzige warme Essen am Tag garantiert. Kitas sind für viele Kinder Schutzräume. Wir haben darauf achten müssen, wie wir das schnell und gut auffangen.

Die Wahrnehmung ist allerdings vielfach eine andere. Bürgern hat sich der Eindruck aufgedrängt, bei der Stadt funktioniert Dienstleistung nicht mehr. Denken Sie an die Wartezeiten in der Elterngeldstelle, bei der Kfz-Zulassung, in den Bürgerämtern …

Corona hat wie ein Brennglas gewirkt. Schwachstellen sind sichtbar geworden. Wir müssen die Frage lösen, wie wir eine schnellere und bessere Dienstleistung garantieren – auch im Interesse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die legen nicht die Hände in den Schoß, sondern erbringen Höchstleistung, um die Bugwelle abzuarbeiten. Normaler Kundenkontakt war nicht möglich; viel hat sich aufgestaut. Verbesserungen verspreche ich mir von der Digitalisierung. Wir haben einen Sprung gemacht, nicht lange geredet, sondern ausprobiert, weil es nicht anders ging. Den Spirit möchte ich beibehalten. Mehr Mut zeigen – auch wenn das im Spannungsfeld steht. Verwaltung steht schließlich für Verlässlichkeit, für besonnenes Vorgehen.

Die Ruhe war gestört schon vor Corona durch die Rathausaffäre. Sie hat nicht nur für Aufregung gesorgt, sondern für viele an der Verwaltungsspitze Doppelbelastung bedeutet. Sind Sie froh, wenn diese Zeit mit der Wahl und dem Amtsantritt der drei neuen Dezernenten zu Ende geht?

Die Belastung haben die beiden Dezernentinnen mit den Doppelaufgaben hart getroffen – aber auch die anderen Kollegen und Kolleginnen. Die Rathausaffäre ist vielen aufs Gemüt geschlagen – und Corona kommt on Top. Das arbeitet man nicht mit einem Job von 9 Uhr morgens bis fünf Uhr am Nachmittag ab. Das erfordert Einsatz auch am Wochenende. Danke dafür! Jetzt bekommen wir mit der Wahl eine neue Perspektive.

„Wir brauchen viel Kreativität“

Würden Sie sagen, das erste Jahr Ihrer Amtszeit war nicht nur hart, sondern durch Corona und die Folgen auch verlorene Zeit? Weil Sie eben nicht die Akzente setzen konnten, die Sie sich vorgenommen hatten?

Gestartet im November hätte ich mir vieles anders gewünscht. Aber ich bin sehr schnell ins Amt hineingewachsen. Es gab kaum Zeit zur Abwägung.

Der Regionspräsident wünscht sich einen anderen Umgang mit Corona. Mehr Mut, weniger Verbote. Teilen Sie das als selbst mal Erkrankter?

Wir dürfen nicht so tun, als sei die Pandemie vorbei. Der Blick nach Frankreich zeigt, wie schnell die Zahlen wieder steigen. Aber wir dürfen auch nicht zulassen, dass Corona wichtige und lieb gewordene Strukturen zerschlägt. Ich bin froh, dass wir beispielsweise mit den Schaustellern in der City verantwortungsbewusst einen neuen Weg gefunden haben. Wir brauchen viel Kreativität.

Das Suchen nach Lösungen wird den dramatischen Einbruch bei den Gewerbesteuereinnahmen nicht kompensieren. Auch die von Bund und Land zugesagte Hilfe reicht wahrscheinlich nicht aus. Wenn der Stadt das Geld fehlt – wie können Sie sie dann neu, anders und besser gestalten?

Uns fehlt mehr Geld als in der Zeit der Weltfinanzkrise 2008 und 2009. Damals hatten wir ein Minus von 170 Millionen – jetzt sind wir bei fast 400 Millionen Euro. Das hat Auswirkungen auch für die Folgejahre. Wir brauchen Hilfe auch von Europa. Ich hätte mir gewünscht, mehr gestalten zu können. Stattdessen müssen wir prüfen, wie wir Strukturen schützen, wie wir die Stadt handlungsfähig halten. Wir werden investieren müssen, dürfen nicht nur sparen in und wegen der Krise.

Innenstadt der Zukunft: grüner und attraktiver

Sie werden investieren müssen auch in die Bewerbung zur Europäischen Kulturhauptstadt. Wie beurteilen Sie da heute die Chancen?

Ich bin sehr zuversichtlich. Das Team arbeitet kreativ, mutig, ein bisschen verrückt. Die Bewerbung wird sehr, sehr gut. Sie zeigt, wir sind eine europäische Stadt, wir sind eine Stadt im Herzen Europas. Hannover hat ein Selbstverständnis als Kulturhauptstadt. Darüber entscheidet keine Jury, aber ihr wird das nicht entgangen sein.

Durch Corona ist eine der Forderungen, mit der Sie im Wahlkampf angetreten sind, in den Hintergrund gerückt. Hat der Plan von Verkehrswende und autofreier Innenstadt nicht viel an Stellenwert verloren?

Auch in der City ist der Brennglaseffekt spürbar. Corona hat die Problemlage Einzelhandel und die Konkurrenz zum Onlinehandel verschärft. Das zeigt auch das Beispiel Karstadt. Bei der Verkehrswende ging es mir nicht um die Grundsatzentscheidung Autos ja oder nein. Mir geht es um die qualitative Aufwertung der Innenstadt, um die Räume. Da, wo das Auto eine sehr dominante Rolle spielt, sind Brüche feststellbar. Wir brauchen mehr und bessere Mobilität, eine bessere Erreichbarkeit, aber gleichzeitig die Schaffung und Aufwertung von Räumen. Grüner, klimafreundlicher, attraktiver soll die Innenstadt der Zukunft sein. Das wollen wir mit dem Dialogprozess erreichen – und wir hätten keinen Monat später damit beginnen sollen. Hannover hat einen ausgezeichneten Ruf als Einzelhandels- und Wirtschaftsstandort. Wir müssen darüber reden, wie sich der festigen und ausbauen lässt.

Sie wollen, haben Sie immer wieder gesagt, die Rolle des Autos neu definieren. Aber wie soll das gehen in einer Stadt, in der sehr viele Menschen ihren Arbeitsplatz in der Auto- und deren Zulieferindustrie haben?

Der Versuch einer neuen Definition ist keine Kampfansage gegen das Auto. Das Rad ist nicht das Allheilmittel. Wir brauchen eine bessere Verzahnung der Module. Bei der autofreien Innenstadt geht es nicht um die Frage Autos ja oder nein, sondern vor allem um die Aufwertung von Räumen. VW sehe ich als Partner für urbane Logistik. Im Übrigen: Selbst, wenn wir alles so beließen, wie es ist – die Automobilbranche steht vor einem Transformationsprozess. Wir brauchen mutige und progressive Ansätze, und wir stehen da an der Seite dieser wichtigen Branche.

„Mehrheit der Menschen ist vernünftig“

Zum Renommee dieser Stadt hat jahrzehntelang weltweit die Messe beigetragen. Befürchten Sie als deren Vize-Aufsichtsratschef, dass die Stadt dem Unternehmen erneut finanziell helfen muss?

Als die erste Messe verschoben werden musste, war mir klar, die Pandemie erreicht uns mit voller Wucht. Das hat das Jahr geprägt. Inzwischen gibt es leichte Hoffnungsschimmer. Wir werden prüfen müssen, welche Messen machbar sind. Der Wunsch nach Businesskontakten ist da; nicht alles lässt sich über Zoom und Skype bewerkstelligen. Eine vermeintliche Schwäche der Vergangenheit, die angeblich viel zu große Fläche, könnte gerade jetzt zur Stärke werden. Auf den Messen in Hannover ist Abstand möglich – damit dürfte sie eine der am besten gewappneten Messeplätze sein. Finanziellen Bedarf sehe ich natürlich ebenso wie den besonderen Stellenwert der Messe – aber wir haben keine Goldstücke irgendwo vergraben.

Ein ganz anderes Thema. Am Sonnabend wird Hannover eine Großdemo und Gegenprotest erleben. Sie sind im Wahlkampf und im Amt mehrfach beleidigt, beschimpft, angegangen worden. Was macht das mit Ihnen? Zeigen Sie trotzdem Flagge?

Schon während meiner Zeit im Landtag habe ich Anfeindungen erlebt – allerdings nicht in diesem Ausmaß gerade in den sozialen Netzwerken. Da bekommt man dann das Gefühl, draußen stünden Menschen mit Mistgabeln und Fackeln, die einen hassen. Aber so ist es nicht. Mich hat ein paar Tage nach der Wahl eine ältere Dame angesprochen. Sie sagte: „Ich habe Sie nicht gewählt, aber ich wünsche Ihnen Glück. Machen Sie was daraus!“ So etwas macht Mut. Die Mehrheit der Menschen ist vernünftig, informiert sich gut und glaubt nicht irgendwelchen Verschwörungstheoretikern. Die Großdemo in Berlin hat leider gezeigt, dass sich da etwas mischt. Und das ist sehr gefährlich. Die Gedankenwelt ist quer – im wahrsten Sinne des Wortes.

Die Bedrohungen nehmen vielen Kommunalpolitikern den Mut, sich zur Wahl zu stellen. Wie reagieren Sie darauf?

Ich habe da ein bisschen Verständnis. Eingeschüchtert und beleidigt zu werden, macht Angst. Für mich war es wichtig, Solidarität zu erleben – auch vom Ministerpräsidenten. Wer kandidiert, muss ermuntert werden und wissen, er steht nicht allein. Wir haben dazu in Kürze mit dem Städtetag eine Diskussion. Wir wollen jedem, der sich in dieser Stadt und für ihre Bürgerinnen und Bürger politisch engagiert, handfeste Hilfe geben!

Von Vera König