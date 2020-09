Hannover

Der Großraum Verkehr Hannover (GVH) geht bei der Kundengewinnung in die Offensive: Für das kommende Jahr hat der Verkehrsverbund gleich drei neue Ticket-Angebote angekündigt, zudem soll das bargeldlose Bezahlen in Bussen und Bahnen des GVH beschleunigt werden. „Wir wollen mehr Fahrgäste gewinnen, dazu brauchen wir passende Angebote für Gelegenheits- und Stammkunden“, sagte GVH-Geschäftsführer Ulf-Birger Franz, zugleich Verkehrsdezernent bei der Region Hannover, am Mittwoch. Diese neuen Angebote müsse man nun offensiv vermarkten. Dazu zählen neben der Ausweitung des Jobtickets und einer neuen Seniorenkarte auch eine Rabattaktion für Mieter in Wohnungsbaugesellschaften.

Pandemie: 100 Millionen Euro Kosten

Das schnelle Umsetzen der neuen Angebote geschieht auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie, die der Region Hannover als Trägerin des öffentlichen Nahverkehrs nach Aussagen von Ulf-Birger Franz wohl 80 bis 100 Millionen Euro Mehrausgaben bis Ende des Jahres durch wegbrechende Einnahmen beschert. Zwar sei man bei Üstra und Regiobus aktuell wieder bei etwa 80 Prozent des Fahrgastaufkommens, im Frühjahr sei das Fahrgastgeschäft jedoch bei beiden Unternehmen auf zum Teil unter 20 Prozent abgesackt. In den ersten sieben Monaten des Jahres habe allein der GVH 35 Millionen Euro weniger verdient. Man müsse den Elan, den man bei der Verkehrswende vor Corona an den Tag gelegt habe, wieder aufnehmen, so Franz.

Kundenpotential sieht der GVH etwa bei Wohnungsbaugenossenschaften – mit dem neuen Mieterticket, bekommen Mieter bis zu 24 Prozent Rabatt des regulären Monatstarifs. Pilotprojekte startet der Verkehrsverbund mit der Kreissiedlungsgesellschaft (KSG) und der Wohnungsgenossenschaft Kleefeld-Buchholz, zusammen etwa 10.000 Mieter. Das Mieterticket will der GVH unbedingt ausbauen, denn da „steckt Musik drin“, wie es hieß.

Viel verspricht sich der Verkehrsverbund auch von der Seniorenkarte: Für 30 Euro im Monat (im Abo 25,50 Euro) können Senioren ab 60 Jahren durch alle drei Zonen zeitunabhängig fahren – allerdings müssen sie bereits im Ruhestand sein oder in der passiven Phase der Altersteilzeit. Die „Seniorennetzkarte“ ersetzt zum nächsten Fahrplanwechsel am 1. Januar 2021 die Monatskarte „63plus“. Die Ersparnis hierzu liege bei 63 Prozent, so der GVH.

Bargeldloses Bezahlen in Bussen und Bahnen möglich

Zur Digitaloffensive: Sie umfasst mehrere Unternehmensbereiche und soll zu mehr Kundenservice führen. Beispiel Jobticket. Hier wird die Abwicklung vereinfacht, indem über ein Firmenkundenportal Abo-Daten direkt vom Unternehmen am PC geändert werden können. Auch Einzel-Abonnenten sollen demnächst ihren Abo-Auftrag wie Adressänderungen vom Rechner zu Hause vornehmen können. Der Verwaltungsaufwand gerade bei Unternehmen werde dadurch reduziert. Zurzeit beziehen 45.000 Einzelkunden ein Jobticket über ihren Arbeitgeber.

2021 soll auch das Jahr der Digitaloffensive bei den Fahrgast-Automaten werden, von den 312 Geräten werden nächstes Jahr etwa 20 bis 25 Prozent in geld- und kontaktlose Automaten an Haltestellen umgewandelt. In den 250 Üstra- und 400 Regiobus-Bussen will der GVH ebenfalls ab 2021 schrittweise das bargeldlose Bezahlen einführen, berichtete Regiobus- und Üstra-Chefin Elke van Zadel. Auch wenn die Geldzahlung an größeren Haltestellen erst einmal erhalten bleibe, so werde sich der bargeldlose Zahlungsverkehr auch im GVH perspektivisch durchsetzen. An den Fahrgastautomaten der Üstra ist das bargeldlose Bezahlen bereits möglich, auch mit Google Pay und Apple Pay. Zur Digitaloffensive gehört aber auch, die GVH-App demnächst mit einer Bezahlmöglichkeit zu versehen.

Regiobus ist jetzt auch im GVH-Kundenzentrum

Ebenfalls Teil einer verbesserten Kundenstrategie beim Verkehrsverbund: Seit Mittwoch hat die Regiobus im GVH-Kundencenter am Platz der Weltausstellung einen eigenen Beratungstresen, gleichzeitig hat die Servicestelle der Regiobus an der Georgstraße dicht gemacht. Wer sich über den Nahverkehr und einzelne Verbindung von und nach Hannover und ins Umland erkundigen will, kann dies nun im GVH-Kundenzentrum tun.

„Diese Maßnahme ist ein weiterer Teil des umfangreichen Kooperationsprojektes zwischen der Üstra und der Regiobus“, sagte Volkhardt Klöppner, der Vorstandsvorsitzende der Üstra. Ohnehin gehe es nur gemeinsam, mit Nachdruck die Verkehrswende in der Region Hannover zu schaffen. Sichtbarer Ausdruck der räumlichen Nähe ist auch das neue Logo des Verkehrsverbundes außen am Kundenzentrum.

Von Andreas Voigt