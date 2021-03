Hannover

Eigentlich sollte es eine routinemäßige Begehung sein. Alle fünf Jahre werde die Marktkirche überprüft, erzählt Pastorin Hanna Kreisel-Liebermann: „Dann wird die Bausubstanz begutachtet, geschaut, ob alles in Ordnung ist.“ Das war es diesmal aber nicht. Ausgewaschene Fugen und vom Frost stark geschädigtes Mauerwerk sei den Spezialisten des Amtes für Bau- und Kunstpflege der Evangelischen Landeskirche aufgefallen. Es herrscht Bröckelgefahr an der Kirche – eine Gefahr für Passanten geben es aber nicht, heißt es.

Ein Hubkran bringt die Spezialisten auf bis zu 75 Meter Höhe. Der Glockenturm misst zwar 98 Meter, die Schäden sind aber nicht in der Spitze, sondern niedriger. Bis Mittwoch schaut sich das Team um Architekt Christian Paul alles ganz genau an.

Wind und Wetter reiben Mauer ab

Schon bei der ersten Untersuchung wurden an der Westseite des Turms sogenannte Rückverwitterungen festgestellt. An diesen Stellen haben Wind und Wetter die Mauer bis zu anderthalb Zentimeter tief abgerieben, sagte Steinmetzmeister Gunnar Jockel. Mitunter seien die Backsteine auch brüchig. „Wir haben faustgroße Abbrüche aus dem Mauerwerk rausgenommen“, sagte Jockel.

In 65 Meter Hoehe untersucht Steinmetz Max Stasiak das Mauerwerk des Turms der Marktkirche. Quelle: epd

„Wenn es am Ende heißt, es sei Gefahr im Verzug, müssten wir natürlich sofort die Schäden in Ordnung bringen lassen“, weiß Pastorin Kreisel-Liebermann. „Ich hoffe aber, es ist nicht so schlimm und ich bekomme erst in zwei, drei Wochen Bescheid, was getan werden muss.“

Einsatz kostet 15.000 Euro

Der Einsatz des Krans und der Mitarbeiter der Spezialfirmen, die den Schaden begutachten, koste die Marktkirchengemeinde 15.000 Euro, berichtet die Geistliche.

Das war 2007: Orkan Kyrill hatte einen der Zeiger der Uhr auf der Südseite des Gockenturms der Marktkirche angebrochen. Quelle: Martin Steiner

Zuletzt hatte es einen größeren Kran-Einsatz im Jahre 2007 am Glockenturm der Marktkirche gegeben. Damals hatten Sturmböen des Orkans Kyrill einen Zeiger der Uhr angebrochen. Die Zeiger mussten abgenommen und repariert werden.

Die evangelische Marktkirche wurde im 14. Jahrhundert im Stil der spätgotischen Backstein-Architektur errichtet. Die Bausubstanz des Turmgemäuers einschließlich der Außenfläche stammt zum großen Teil aus dieser Zeit. Der Turm gehört zu den Wahrzeichen Hannovers. Bei zwei britisch-amerikanischen Luftangriffen 1943 wurde die Kirche schwer beschädigt. Bereits 1952 war sie wieder aufgebaut.

Von Verena Koll