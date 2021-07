Hannover

Darauf haben Hannovers Lehrkräfte und Referendare an Schulen in städtischer Trägerschaft gewartet: Die Stadt stattet sie bis zu den Sommerferien mit Tablets für den Unterricht aus – das sind exakt 4.673 Geräte. 2,5 Millionen Euro Fördergeld vom Land stehen dafür zur Verfügung, pro Lehrkraft sind dies rund 520 Euro, teilte die Stadt am Montag mit.

Die mobilen Endgeräte sind Teil des Digitalpaktes Schulen, doch deren Förderung war lange unklar. Nun aber kann laut Richtlinie des Landes jede Lehrkraft für die Unterrichtsvorbereitung oder für die digitale Unterrichtsformen im Distanzlernen auf ein gefördertes Tablet zurückgreifen. „Wir freuen uns sehr, dass es uns gelingt, alle Lehrkräfte und Referendare in unseren Schulen noch vor den Sommerferien kurzfristig mit Tablets zu versorgen“, sagte Hannovers OB Belit Onay. Die Anforderungen im Homeschooling in der Coronakrise hätten verstärkt gezeigt, wie wichtig der Einsatz von digitalen Bildungsformaten sei. „Wir hoffen, dass die Geräte im Schulalltag eine wertvolle Unterstützung sind, ob in der Schule vor Ort oder bei der Arbeit zu Hause.“

„iPads haben sich als gutes Unterrichtswerkzeug bewährt“

Konkret bekommt jeder Lehrkraft ein Apple iPad 128 GB und ein Bedienstift. Die Geräte werden von der Stadt Hannover als Schulträgerin in das städtische Mobile Device Management eingebunden, das im städtischen Rechenzentrum betrieben wird und den Schulen kostenfrei zur Verfügung steht. Den Support für die Inbetriebnahme übernimmt ebenfalls die Stadt.

„Die iPads haben sich in unserem Pilotprojekt im Rahmen des Medienentwicklungsplans als gutes Unterrichtswerkzeug bewährt und werden von den Schulen in Hannover, die bereits mit mobilen Endgeräten arbeiten, als bevorzugtes Endgerät eingesetzt“, sagt Rita Maria Rzyski, die Schul-und Bildungsdezernentin. Wichtig sei eine Standardisierung der Endgeräte für alle Schulen, um zukünftig die Infrastruktur passend aufbauen zu können. „Die Entscheidung für die iPads fiel aus technischen, organisatorischen sowie finanziellen Gründen.“

Schulen erhalten Anleitung und bei Bedarf Schulungen

Die Schulen erhalten von der Schulverwaltung nun eine Anleitung für die Einrichtung der Geräte sowie Musterleihverträge und können beim Medienzentrum der Region Hannover beziehungsweise beim Niedersächsischen Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ) Schulungen buchen, so die Stadt weiter.

Von Andreas Voigt