Hannovers Kampf gegen den Müll

Es gibt Straßen in Hannover, in die Abfallfahnder Markus Hintzke immer wieder fährt. An diesem Tag ist es die Laportestraße in Linden-Süd. „Die haben wir ständig auf dem Radar, immer wieder melden uns Bürger hier illegal entsorgten Müll“, so der Aha-Mann. Illegaler Müll gehört hier fast zum normalen Straßenbild. Es ist ein Problem, das in der ganzen Stadt um sich greift: „Es gibt keinen Stadtteil, in dem nicht wild Müll entsorgt wird“, so Hintzke. Allein im vergangenen Jahr haben Stadt und Abfalldienst Aha rund 16.600 illegale Abfallstätten geräumt. Damit hat sich die Zahl fast vervierfacht: 2018 waren es noch 4557. Entsorgt wurden dabei 2019 gut 912 Tonnen illegaler Abfall, 2018 waren es 695 Tonnen Müll.

„Alles wird in den gelben Sack geworfen“

Hier eine achtlos weggeworfene Windel, dort Altglas neben Straßenlaternen, Hundekot und immer wieder Gelbe Säcke entlang der Laportestraße. Hintzke: „Manche Leute schaffen es einfach nicht, sich einzuprägen, dass die Säcke nur alle zwei Wochen abgeholt werden und an welchem Tag.“ Dann beginnt er mit der „abgespeckten Polizeiarbeit“, wie er es nennt. Vorsichtig reißt er die Säcke auf, durchwühlt den Unrat nach Beweisen. Immer wieder schüttelt er dabei den Kopf: „Hier trennen die Leute gar nichts, alles wird zusammen in den Gelben Sack geworfen, sogar Essensreste. Und dann wundern sich die Leute, warum sie Ratten in den Häusern haben.“ Trotz akribischer Suche bleiben Hintzke und sein Kollege Frank Draheim erfolglos: „Wir konnten keine Beweise finden, wer der Verursacher ist. Statt den Übeltäter zur Kasse zu bitten, geht dieser Müll zu Lasten der Steuerzahler.“

Das muss festgehalten werden: Immer wieder werden gelbe Säcke an falschen Tagen herausgestellt oder falsch befüll. Quelle: Katrin Kutter

Im März vergangenen Jahres ging die Kampagne „ Hannover sauber!“ an den Start. „Es gibt dabei drei Säulen: illegale Müllstellen sollen schnell geräumt, Müll am besten vermieden und Müllsünder mit Sanktionen bestraft werden. Denn Verschmutzung öffentlicher Flächen ist kein Kavaliersdelikt“, sagt Ordnungsdezernent Axel von der Ohe. Die Zahl der Abfallfahnder wurde dafür auf neun verdoppelt, auch der städtische Ordnungsdienst mit seinen 45 Kräften geht montags bis samstags auf Müllstreife. Der Effekt ist enorm: 2019 gab es fast dreimal so viele Kontrollen von Schrotträdern, rund 5100 Kontrollen von Schrottautos.

Mehr Anzeigen geschrieben

Immer mehr Müllsünder werden überführt: Bereits 1100 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten wurden geschrieben, im Jahr 2018 waren es lediglich 64. Und das kann teuer werden. Aktuell strebt die Stadtreinigung eine deutliche Erhöhung der einschlägigen Bußgelder an. Bislang kostet das sogenannte Littering, das Wegwerfen von Kleinigkeiten, bis zu 25 Euro, wilder Sperrmüll 75 Euro. „Hinzu kommen die Entsorgungskosten von rund 130 Euro“, sagt Aha-Sprecherin Helene Herich. Wer wiederholt illegal Müll entsorgt, dem droht ein Bußgeld von 5000 Euro. Doch nicht jeder Sünder nimmt das einfach hin, berichtet Abfallfahnder Hintzke: „Manche werden handgreiflich, schrecken vor nichts zurück.“

Dass immer mehr illegale Müllstätten entdeckt und geräumt werden, liegt auch an der im Juni gestarteten Müll-App. Mehr als 10.000 Bürger nutzen die App bereits. Meist werden Müllsäcke oder wilder Sperrmüll gemeldet. Die Infos landen direkt bei Markus Hintzke und seinem Team auf dem Handy. „Zehn bis 20 Müllmeldungen bekomme ich jeden Tag. Und dann heißt es schnell hin da. Denn wo erst ein wenig Müll liegt, da ist sehr schnell ein ganzer Berg.“

Von Britta Lüers