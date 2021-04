Hannover

War es das schon wieder mit dem Shopping-Erlebnis in Hannovers Innenstadt und den Geschäften im Umland? Erst am Montag kehrte mit dem sogenannten „Click & Meet“ in der City langsam das Leben zurück. Doch nur einen Tag später meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Inzidenzwert für die Region Hannover von 155,0.

Nach den Vorschriften der sogenannten Bundesnotbremse dürfen eigentlich geschlossene Läden Kunden nach einer Terminvereinbarung jedoch nur für Beratung und Verkauf in den Geschäftsräumen empfangen, wenn der Inzidenzwert unter 150 liegt. Müssen Hannovers Einzelhändler nun also sofort wieder schließen? Nein. Nur wenn der Inzidenzwert in der Region mindestens drei Tage hintereinander über 150 liegt, müssten die Lockerungen für den Handel wieder zurückgenommen werden. Und selbst dann dürften die Geschäfte noch zwei Tage lang für Kunden geöffnet bleiben, die bereits einen Termin vereinbart haben. Das heißt: Mindestens bis Sonnabend können die Geschäfte weiter geöffnet bleiben.

Wie funktioniert „Click & Meet“

Und so funktioniert das Termin-Shopping: Wer Shoppen will, muss einen Termin vereinbaren sowie einen höchstens 24 Stunden alten offiziellen Corona-Test vorweisen können. Ein Selbsttest reicht dafür nicht aus. Ausnahmen gelten für Personen, die bereits vor mindestens zwei Wochen ihre zweite Corona-Impfung erhalten haben. Sie müssen ihre Immunität mit dem Impfpass belegen. Zudem müssen alle Kunden ihre persönlichen Daten hinterlegen, möglichst mit der Luca-App. Neben der vorherigen Terminvereinbarung setzt das Termin-Shoppping ebenfallls voraus, dass sich in den Geschäftsräumen nur eine Kundin oder ein Kunde je 40 Quadratmeter Verkaufsfläche aufhalten darf.

Prenzler: „Deshalb ergreifen wir jeden Strohhalm“

Zum Start der Shopping-Woche am Montag war die Freude bei Martin Prenzler, Geschäftsführer der Citygemeinschaft Hannover, trotz der hohen Auflagen und dem damit verbundenen Mehraufwand riesig. Denn die Situation der Händler sei dramatisch, so der Geschäftsmann: „Deshalb ergreifen wir jeden Strohhalm, der zumindest ein bisschen Umsatz möglich macht.“

Von Britta Lüers