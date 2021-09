Hannovers Innenstadt: Haben die Händler zu viel Angst vor weniger Autos?

Hannover

Wie wichtig ist das Auto für die Erreichbarkeit und die Umsätze von Geschäften? Das ist offenbar auch eine Frage der Perspektive und subjektiven Eindrücke. Während es bei vielen City-Händlern in Hannover große Vorbehalte gegen eine Zurückdrängung des Autos gibt, wie sie Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) plant, haben Forscher aus Potsdam herausgefunden, dass Händler die Bedeutung von Kraftfahrzeugen für ihr Geschäft massiv überschätzen. Vor allem, wenn sie selber zur Arbeit mit dem Auto kommen.

Das Potsdamer Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung (IASS) hatte von Juni bis September 2020 Kunden von zwei beliebten Einkaufstraßen in Berlin – der Hermannstraße (Neukölln) und dem Kotbusser Damm (Friedrichshain-Kreuzberg) – befragt, wie diese angereist sind. Außerdem ließen sie die Inhaber der Geschäfte schätzen, welches Verkehrsmittel ihre Kunden gewählt haben. Das Ergebnis: Die Händler schätzten die Bedeutung des Autos mehr als dreimal so hoch ein, wie diese tatsächlich war. Während sie davon ausgingen, dass 21,6 Prozent ihrer Kunden mit dem Auto gekommen waren, waren es in Wirklichkeit nur 6,6 Prozent.

Wer selbst Auto fährt, überschätzt die Bedeutung drastisch

Noch größer war die Fehleinschätzung bei den 42,1 Prozent der Händler, die selbst zum Geschäft mit dem Auto kamen. Sie vermuteten, dass 28,6 Prozent ihrer Kunden ebenfalls dieses Verkehrsmittel wählten. Das entspricht einer Überschätzung um das mehr als vierfache. „Das hat damit zu tun, dass die Menschen gerne von sich auf andere schließen“, erklärt Dirk von Schneidemesser, einer der Autoren der Studie, bei der 2000 Kunden sowie 145 Händler mitmachten.

Zwar ist die Studie nicht eins zu eins auf Hannover zu übertragen, weil die Hermannstraße und der Kotbusser Damm im Vergleich wohl stärker die nähere Umgebung bedienen und weniger die Bedeutung eines überregionalen Versorgungszentrums haben. Darin, dass Händler dazu neigen, die Bedeutung des Autos massiv zu überschätzen, sieht von Schneidemesser allerdings einen generellen Trend. „Das haben auch Untersuchungen in anderen Städten wie Offenbach, Gera, Erfurt, Weimar und Leipzig in 2019 gezeigt, außerdem in anderen Städten Europas sowie in Nordamerika und Australien“.

Angst vor weniger Autos in der Innenstadt „zu groß“?

Aus Sicht des Autoren der Studie führt diese Fehleinschätzung dazu, dass die Angst bei Einzelhändlern vor Verkehrskonzepten, die deutlich weniger Autos vorsehen, „zu groß“ sei. Das sei auch deshalb ein Problem, weil auch politisch die Bedeutung des Autos für den Handel überschätzt werde.

Autos nicht so wichtig nehmen? Das sagt die Politik! Der Parkplatz vor dem Geschäft führe „nicht dazu, dass der Umsatz steigt“ – so sieht es Elisabeth Clausen-Muradian, Fraktionschefin der Grünen in Hannovers Rat. Sie bedauert, dass es „so eine große Skepsis gibt, wann immer es darum geht, das Auto zurückzudrängen“. Sie begrüßt deshalb Studien wie die aus Berlin, bei der herausgekommen ist, dass Händler offenbar massiv die Bedeutung des Autos für ihr Geschäft überschätzen. Subjektive Wahrnehmungen spielten in der Debatte um die Zukunft von Hannovers Innenstadt eine große Rolle. Umso wichtiger sei es, dass Studien für mehr Objektivität sorgten. „Wir müssen Dinge ausprobieren – und das dann begleitend untersuchen lassen“, fordert Clausen-Muradian. SPD-Fraktionschef Lars Kelich wundert sich nicht, dass die Bedeutung des Autos überschätzt wird. „Da gibt es allein aufgrund der Größe eine andere Wahrnehmbarkeit“, sagt er. Skeptischen Händlern schlägt er vor, Kundenbefragungen zu machen, um herauszufinden, wie diese anreisen. Das sei „besser, als Legenden zu stricken“. Für Leute im Umland und weiter darüber hinaus sei das Auto jedoch „wichtig“. Deshalb müsse Hannovers Innenstadt auch für Autos erreichbar bleiben. „Das bedeutet allerdings nicht, dass man überall permanent durchfahren kann“, betont Kelich. Aus Sicht von CDU-Fraktionschef Felix Semper hat das Auto für die Innenstadt „eine größere Bedeutung als das Fahrrad. Dem muss man Rechnung tragen“, fordert er. Zudem müsse man beachten, dass die City nicht nur Hannover versorge. „Die meisten Kunden kommen aus dem Umland oder von noch weiter her“, sagt Semper. Allein durch die Einkäufe derer, die mit Bus, Bahn und Fahrrad kämen, könne die City „nicht überleben“, warnt er. Es gebe jedoch „genug Platz, um die Erreichbarkeit mit allen Verkehrsmitteln zu ermöglichen“. Die FDP sieht die Ergebnisse der Studie „skeptisch“. Schließlich könnte es auch sein, dass befragte Kunden, die ihr Auto ein Stück weiter abgestellt hatten, sich als Fußgänger ausgegeben hätten, glaubt Fraktionschef Wilfried Engelke. Er hält Parkplätze auch im direkten Umfeld von Geschäften für unverzichtbar und setzt sich für „mehr Kurzzeitparkplätze ein, damit Kunden mal schnell eine Besorgung machen können“. Zudem fordert Engelke die Händler auf, einen Bringservice für gekaufte Waren zu organisieren. Das könne auch die Attraktivität der Innenstadt für Radfahrer und ÖPNV-Nutzer steigern.

Die CDU in Hannover etwa setzte im Wahlkampf vor der Kommunalwahl massiv auf eine Kampagne gegen die von Oberbürgermeister Onay inszenierten Experimenttierräume, die unter anderem die Sperrung von Straßen vorsahen, um mehr Raum für den Aufenthalt sowie Rad- und Fußverkehr zu schaffen. Auch eine ganze Reihe von Händlern hatte sich mit der Kampagne solidarisiert und gegen die Experimente gewettert.

Citygemeinschaft: Händler stehen nicht auf der Bremse

„Der Mensch hat immer eine gewisse Angst vor Veränderung“, sagt Martin Prenzler, Geschäftsführer der Citygemeinschaft. Grundsätzlich sei es den Händlern allerdings „total egal, mit welchem Verkehrsmittel die Leute in die Innenstadt kommen. Es sind schließlich die Menschen, die einkaufen – und nicht das Auto, das Fahrrad oder die Bahn“. Er sieht die Händler auch „nicht auf der Bremse stehen“. Prenzler plädiert allerdings dafür, in kleineren Schritten, „erreichbare Teilziele zu definieren. Sonst drohen Teile der Stadtgesellschaft den Anschluss zu verlieren“.

Für Hannover hatte zuletzt 2020 das Kölner Institut für Handelsforschung bei Passanten erfragt, wie sie in die Innenstadt gekommen waren. 52,2 Prozent hatten sich für Bus oder Bahn entschieden, 24,4 für das Auto, 17,8 Prozent kamen mit dem Rad, 5,7 Prozent zu Fuß.

Bei der Studie in den beiden Straßen in Berlin kam auch heraus, dass Autofahrer pro Einkauf im Schnitt etwas mehr Geld ausgeben. Obwohl sie dort nur knapp sieben Prozent der Kunden ausmachten, waren sie für neun Prozent der Umsätze verantwortlich. „Dafür kommen Menschen mit Bus, Bahn, Rad oder zu Fuß häufiger in die Läden und tätigen mehr Spontankäufe“, erklärt Studienautor von Schneidemesser.

