Die Pläne lagen vor, die Politik im Bezirksrat hatte schon abgestimmt: 2020 sollte der Umbau der Schmiedestraße zwischen Marstall und Seilwinderstraße beginnen, für rund zwei Millionen Euro. Eigentlich hätten sich längst der Bauausschuss und der Rat mit dem Vorhaben beschäftigen müssen. Doch die Stadt hat die ursprünglichen Planungen auf Eis gelegt. Denn längst geht es um viel mehr als diese eine Straße in der Innenstadt.

Als die Bauverwaltung ihre Pläne für die Schmiedestraße ausheckte – Bäume sollte sie bekommen und breitere Bürgersteige – tobte in Hannover schon der Oberbürgermeister-Wahlkampf. Der spätere Wahlsieger Belit Onay (Grüne) hatte die autofreie Innenstadt versprochen, auch SPD-Kandidat Marc Hansmann wollte die Fußgängerzone deutlich ausweiten. Als der Bezirksrat Mitte im November 2019 über den Entwurf aus der Bauverwaltung diskutierte, war dieser längst von den Ereignissen überholt worden.

Onay : Schmiedestraße soll wie ein Platz werden

Zu Onays Ideen hätte der ursprüngliche Plan kaum gepasst. Er selbst habe die Planungen „nicht gestoppt“, versicherte er am Mittwoch der NP, nach einer Diskussionsrunde in der Marktkirche, wo es auch um den Verkehr in der Innenstadt gegangen war. Das musste er aber wohl auch gar nicht. Die Bauverwaltung wollte offensichtlich nicht in die Verlegenheit kommen, für Millionen eine Straße umzubauen – und dann nur wenige Jahre später wieder neu aufreißen zu müssen.

Und Onay lässt keinen Zweifel daran aufkommen, dass er an seinen Ideen festhält. Er sieht die Schmiedestraße als Trennlinie zwischen Einkaufs-City und Altstadt und stellt sich den ganzen Bereich inklusive der Flächen rund um die Marktkirche als „einen Platz“ vor.

SPD will Fußgängerzone deutlich ausweiten

Spätestens seitdem die SPD im Mai ihr „Hannofuture“-Konzept zur Umgestaltung der Innenstadt vorgelegt hat, ist klar, dass die Schmiedestraße eine Neuplanung benötigt. „Die Verwaltung hat gut und sauber gearbeitet. Aber die Debatte hat sich weiterentwickelt. Mittlerweile reden wir über die gesamte Innenstadt“, sagt SPD-Fraktionschef Lars Kelich. Längst will auch seine Partei aus einem großen Teil der Schmiedestraße eine Fußgängerzone machen. Das Parkhaus am Brauhaus Ernst-August soll über den Marstall erreichbar bleiben. Die – vom Lieferverkehr abgesehen – autofreie Zone soll bis zur Karmarschstraße reichen.

Ob es Onay tatsächlich gelingt, Hannovers Innenstadt bis 2030 autofrei zu machen, bleibt abzuwarten. Dass das Auto den Rückzug antreten muss, darf jedoch als sicher gelten. Denn das SPD-Konzept sieht auch in der Kurt-Schumacher-Straße, zwischen Herschelstraße und Ernst-August-Platz, auf der Georgstraße an der Oper, in der Prinzenstraße und in der Sophienstraße weitere Fußgängerzonen vor. Auch die Karmarschstraße will die SPD, inklusive der Kurve bei Sportscheck, für den Autoverkehr sperren, bis zur Leinstraße. Nur der kleine Abschnitt zwischen Leinstraße und Friedrichswall soll davon ausgenommen werden. Durchgangsverkehr soll aus der City verbannt werden, die wichtigen Innenstadt-Parkhäuser jedoch erreichbar bleiben.

Autoarme Innenstadt ? Das kann sich auch die FDP vorstellen

Wer die SPD-Ideen mit dem Verkehrskonzept vergleicht, das die Grünen knapp zwei Wochen später vorlegten, stößt auf viele Schnittmengen. Zwar gehen ihre Wünsche für Bereiche ohne Autos über die der SPD hinaus. Sie wollen beispielsweise die komplette Kurt-Schumacher-Straße verkehrsberuhigen, ebenso die Goseriede und die Otto-Brenner-Straße. „Aber wir sind überhaupt nicht weit auseinander. Die Konzepte unterscheiden sich nur in Nuancen“, sagt SPD-Fraktionschef Kelich.

Autofrei und belebter: So stellen sich die Grünen die Prinzenstraße vor. Quelle: Ralf Heussinger

Auch die FDP zeigt sich beweglich in Sachen Verkehrswende. Lange sahen sich die Liberalen vor allem als Anwalt des rollenden Verkehrs auf vier Rädern. Dem Konzept der SPD könne er „grundsätzlich folgen“, sagt jetzt aber Fraktionschef Wilfried Engelke. Eine Mischung aus den Ideen der Genossen und der Grünen hält er für den richtigen Weg. Auch seine Partei wolle bald ein eigenes Verkehrskonzept vorlegen.

CDU lehnt Sperrungen in der City ab

„Mein Eindruck ist: Der Funke ist übergesprungen“ – so sieht es Oberbürgermeister Onay. Das SPD-Konzept sieht er als Schritt in die richtige Richtung, auch die Kompromissbereitschaft der FDP hat er aufmerksam zur Kenntnis genommen. „Autoarm gehe ich persönlich mit“, sagt Engelke. Autofrei sei mit ihm und seiner Partei jedoch „nicht zu machen“.

Die CDU machte kürzlich zwar mit mutigen Ideen für einen Pop-up-Radweg auf der Hildesheimer Straße auf sich aufmerksam und will die Ausgaben für den Radverkehr deutlich erhöhen. Für Sperrungen für Autos in der Innenstadt kann sie sich jedoch nicht erweichen. „Da sind wir ganz klar dagegen. Rund ums Steintor ist der Verkehr jetzt schon chaotisch. Da können wir nicht auch noch die Schmiedestraße herausnehmen“, warnt CDU-Verkehrsexperte Felix Semper.

Wie es dort und überhaupt in der Innenstadt nach dem Karstadt-Aus weitergeht, will OB Onay im Herbst in einem großen Dialog mit Bürgern, Händlern und anderen wichtigen Akteuren in der City diskutieren. Mehrere Veranstaltungen sind – voraussichtlich bis Februar – geplant.

