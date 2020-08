Gerade jetzt – in der Corona-Krise und nach dem Karstadt-Aus – will Hannovers CDU neue Impulse in der Innenstadt setzen. Sie fordert spektakuläre Architektur wie in Bilbao und schlägt zum Beispiel den Bau einer neuen Markthalle vor. Einen Ort dafür hat die Partei auch schon im Auge.