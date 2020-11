Hannovers Impfzentrum: Die NP beantwortet die wichtigsten Fragen

Hannover

Das Land hat die Kommunen beauftragt, die Einrichtung von Impfzentren bis zum 1. Dezember zu planen. Mit Ablauf der Planungsfrist am Montag, legten Stadt und Region ein Konzept für mehrere gemeinsame Zentren vor. Bis zum 15. Dezember sollen bis zu acht Zentren aufgebaut sein.

Wo sollen Impfzentren entstehen?

Erste Wahl ist das Messegelände – hier können acht bis zehn Impfzentren entstehen. Die genaue Anzahl ist noch unklar und soll auch anhand des Bedarfs geklärt werden. Zunächst will man nur ein „Initialzentrum“ in der Halle 25 aufbauen, indem je nach Bedarf mehrere Impfstraßen eingerichtet werden. Zusätzliche Orte werden noch geprüft, darunter das HCC und der Flughafen. Darüber hinaus werden acht mobile Impfteams eingesetzt, die etwa Senioreneinrichtungen, Pflegeheime und Menschen mit Vorerkrankungen aufsuchen, die nicht aus eigener Kraft zum Messegelände kommen können.

Anzeige

Was spricht für das Messegelände ?

Mehrere Aspekte: Das Messegelände ist gut erreichbar – ob nun mit dem Auto oder den öffentlichen Verkehrsmitteln. „Wir haben mit dem Behelfskrankenhaus dort schon gute Erfahrungen gemacht“, sagte Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne). Man müsse eine anspruchsvolle Logistik und Infrastruktur vorhalten, die die Lagerung des Impfstoffes bei Minus 70 Grad zulassen. Aber auch genug Platz, um mehrere sogenannter Impfstraßen installieren zu können. „Erreichbarkeit und Parkmöglichkeiten, technische Anschlüsse, sanitäre Anlagen, Sicherheitsaspekte und Barrierefreiheit“, zählt Cordula Drautz auf, Finanz- und Gebäudedezernentin der Region Hannover. Räumliche Flexibilität sei das A und O: „Wir müssen uns darauf einrichten, dass der Impfstoff in Teillieferungen kommt und Zeitpunkt und Anzahl der Impfdosen kurzfristig mitgeteilt werden.“ Eine Nutzung bis Ende August und darüber hinaus hat die Messe AG zugesichert.

Wie genau sieht das Impfzentrum aus?

Zunächst konzentrieren sich Stadt und Region gemeinsam auf ein Impfzentrum in der Halle 25 – in direkter Nachbarschaft zum dort aufgebauten Behelfskrankenhaus. Eine Impfstraße besteht aus vier Impfplätzen. Zunächst melden sich Besucher bei der Anmeldung, wo ihre Temperatur gemessen und die Impfberechtigung geprüft wird, es folgen Formalien wie Aufklärungsbogen und Registrierung mit Abfrage der Personaldaten, bevor die Besucher an die Impfstation verteilt werden. Dort gibt es ein Impfgespräch mit einem Arzt, der den Besucher, wenn aus medizinischer Sicht nichts dagegen spricht, zur Impfung freigibt. In einem Liegebereich soll sich der Geimpfte etwa 15 Minuten ausruhen können. Es folgt abschließend eine „Dokumentationsphase für die Statistik“, so Drautz.

Wer wird geimpft?

Zunächst sollen Menschen aus Risikogruppen und aus systemrelevanten Berufsgruppen geimpft werden – die genaue Reihenfolge der Bevölkerungsgruppen müsse der Bund noch vorgeben. Auf dem Messegelände sind etwa 20 Impfungen pro Stunde und pro Impfstraße möglich. Ob dies acht Stunden am Tag und fünf Tage die Woche passiere, sei noch offen. Wichtig sei aber die Zweitimpfung, die nach 21 oder 28 Tagen fällig wird. Ein enormer logistischer Aufwand: „So muss etwa jeder, der geimpft wird, zuvor von einem Arzt untersucht werden, ob er medizinisch gesehen dazu in der Lage ist“, so Axel von der Ohe, Ordnungsdezernent der Landeshauptstadt Hannover. Ein weiterer limitierender Faktor: „Man muss immer 1000 Impfeinheiten gleichzeitig anbrechen – und diese müssen innerhalbvon fünf bis sechs Stunden verbraucht sein“, so Regionspräsident Hauke Jagau. All das fließe in die Impfungsplanung noch ein. Die Impfung ist und bleibt jedoch freiwillig. Daher sei derzeit noch unklar, wie groß die Nachfrage wirklich ist. Laut Untersuchungen sei die Bereitschaft bislang „noch ausbaufähig“, so Jagau.

Was kostet eine Impfung?

„Das können wir derzeit nicht beantworten“, so Regionspräsident Hauke Jagau. Ebenfalls unbekannt ist, welcher Stoff verimpft wird. Das liege in der Zuständigkeit von Bund und Ländern.

Welche Kosten entstehen für die Kommunen?

Stadtdezernent Von der Ohe rechnet bis Mitte nächsten Jahres mit einem Betrag im „deutlich zweistelligen Millionenbereich“. Was davon Land und Kommunen zahlen, müsse noch verhandelt werden. Es dreht sich vor allem um „zwei große Brocken“, so Von der Ohe: Die Anmietung der Immobilie und die Personalkosten. Auch wenn schon mehrere Hilfsorganisationen ihre personelle Bereitschaft erklärt haben, es bleiben Kosten für hauptamtliche Mediziner, Sicherheits- und Reinigungskräfte oder Verwaltungshelfer. Das Personal werde vom Land rekrutiert.

Wann starten die Impfungen?

Ein genauer Termin ist noch nicht bekannt. Vorgabe des Landes war es, dass Impzentren und Impflogistik bis zum 15. Dezember stehen. Die Landesregierung rechnet mit der Zulassung der ersten Impfstoffe zwischen Mitte und Ende Dezember. Dann könne auch sofort mit der Auslieferung und dem Impfen begonnen werden. Für Niedersachsen seien 500.000 Dosen reserviert. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht“, so Von der Ohe weiter. Wann man in welcher Größenordnung beginnen könne, hänge nun von der Zulassung und Beschaffung des Impfstoffs und vom rekrutierten Personalbestand ab.

Von Simon Polreich