Hannovers Hindenburgstraße: Etappensieg für Gegner der Umbenennung

Hannover

Die Politik im Bezirksrat Mitte hat im März die finale Entscheidung getroffen: Aus der Hindenburgstraße in Hannovers Zooviertel soll die Loebensteinstraße werden. Oder doch nicht? Gegner der Umbenennung haben Klage eingereicht – und nun einen ersten Etappensieg errungen. Gut möglich, dass es noch einmal zur Abstimmung kommt und der Beschluss aus dem Frühjahr doch noch gekippt wird.

Viel mehr als abwarten und auf die langsam mahlenden Mühlen deutscher Gerichte vertrauen mussten die Hindenburgstraßen-Verteidiger dafür nicht. Sie hatten kein Hehl daraus gemacht, dass sie – von der rechtlichen Bewertung der Umbenennung abgesehen – mit der Klage vor dem Verwaltungsgericht auch erreichen wollten, dass die tatsächliche Entscheidung zur Zukunft der Straße erst nach der Kommunalwahl fällt. Dieser Plan ging auf.

Hindenburgstraße: Kein Urteil vor der Kommunalwahl

Wie Gerichtssprecherin Nassim Eslami auf Nachfrage der NP mitteilte, ist noch kein Termin für die Verhandlung zur Hindenburgstraße angesetzt. Und es sei auch nicht davon auszugehen, dass das noch vor der Kommunalwahl am 12. September geschieht. „Das war genau so abzusehen“, freut sich Ludwig Meyer, der sich in der Bürgerinitiative engagiert, die für den Erhalt der Hindenburgstraße kämpft.

Neue Mehrheiten und neue Gesichter im Bezirksrat – neue Entscheidung: So lautet das Kalkül der Initiative. Für die Umbenennung der Hindenburgstraße in Loebensteinstraße hatten im Bezirksrat SPD, Grüne und Linke gestimmt. Meyer, der selbst lange für die SPD im Rat saß, hofft, dass vor allem bei den Vertretern seiner Partei „ein Umdenken“ stattfindet. Er sei zudem „optimistisch“, dass nach der Wahl mehr Menschen im Bezirksrat vertreten seien, „die wirklich die Interessen der Bevölkerung vertreten“.

Ein Treiber der Umbenennung auf Seiten der SPD wird wohl im neuen Bezirksrat nicht mehr dabei sein. Der bisherige Fraktionschef Michael Sandow wurde auf einen aussichtslosen Listenplatz gewählt und deshalb nach der Wahl in dem Gremium aller Voraussicht nach keine Rolle mehr spielen.

Neuer Bezirksrat könnte Entscheidung kippen

Die Stadt bestätigt gegenüber der NP, dass die Klage vor dem Verwaltungsgericht aufschiebende Wirkung hat. „Infolgedessen ist für eine Umsetzung des Umbenennungsbeschlusses das abschließende Gerichtsurteil abzuwarten“, erklärt Stadtsprecherin Michaela Steigerwald. Zudem wäre es auch zulässig, wenn in der Zeit bis zum Urteil der neu gewählte Bezirksrat den Hindenburgstraßen-Beschluss des alten kippte. „Grundsätzlich ist es möglich, dass ein neuer Stadtbezirksrat weitere politische Beschlüsse zu bereits diskutierten Themen, wie hier die Umbenennung der Hindenburgstraße, fasst“, sagt Steigerwald.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Allerdings wird der neue Bezirksrat nicht unmittelbar nach der Kommunalwahl zusammenkommen und entscheidungsfähig sein. Die neu gewählten Gremien werden erst ab November konstituiert. Bis dahin könnte die Umbenennung der Hindenburgstraße doch noch durch ein Urteil des Verwaltungsgerichtes rechtskräftig werden.

Von Christian Bohnenkamp