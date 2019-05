Meine Stadt Straßenumbenennung - Hindenburg: 190 neue Namen – und viel Widerstand Im Zooviertel sprudelt die Kreativität: Rund 190 verschiedene Vorschläge sind bereits für die Umbenennung der Hindenburgstraße bei der Stadt eingegangen. Viele trugen auf dem Zettel jedoch einfach den alten Namen ein.

Neuer Name gesucht: Die Hindenburgstraße in Hannovers Zooviertel soll umbenannt werden. So hat es der Bezirksrat Mitte beschlossen. Quelle: Dröse