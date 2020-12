Hannover

Trotz Riesenloch im Haushalt wegen der Corona-Pandemie will die Stadt Hannover die Mittel für den Radverkehr deutlich aufstocken. Sie sollen von 5,4 Millionen im Jahr 2020 auf 9,2 Millionen Euro in 2022 steigen. 2019 gab die Stadt noch 4,2 Millionen Euro für den Radverkehr aus. „Wir sind sehr erfreut. Dass die Stadt die Mittel trotz schwieriger Haushaltslage aufstockt, ist für uns ein wichtiges Signal“, sagt Eberhard Röhrig-van der Meer, Sprecher des Radfahrerclubs ADFC in Hannover.

Mit dem Geld sollen einige wichtige neue Projekte angeschoben werden. Nach langen Verzögerungen soll ab Frühjahr 2021 endlich der Radschnellweg Richtung Lehrte gebaut werden. Dafür wird erst einmal das bereits eingeplante Geld aus den Vorjahren verwendet. 1,6 Millionen Euro hat die Stadt außerdem schon für die Jahre 2021 und 2022 für den Bau eines Radschnellwegs nach Langenhagen vorgesehen. 1,1 Millionen Euro sind in diesem Zeitraum für den Radschnellweg nach Garbsen vorgesehen, mit dem auch die Wasserstadt Limmer angebunden werden soll.

Neue Brücken und Sanierung am Maschsee

In diesem Zusammenhang ist auch der Neubau einer Brücke an der Wasserkunst in Herrenhausen zu sehen, wo Radfahrer bisher absteigen und ihr Fahrrad eine steile Rampe hochschieben müssen. Die Stelle gilt als Nadelöhr der Verbindung nach Limmer. Saniert werden sollen außerdem die Brücken Uferstraße am Klärwerk in Herrenhausen sowie die Brücke Späte Holzwiesen in Wülfel. Die Kosten für die Projekte kalkuliert die Stadt mit 1,7 Millionen Euro in 2021 und 2022.

Weitere 3,1 Millionen Euro will die Stadt für Grundsanierungen von Radwegen ausgeben. Zum Beispiel will sie den Radweg am Ostufer des Maschsees komplett erneuern, wo die Baumwurzeln der angrenzenden Allee an vielen Stellen den Asphalt aufgebrochen haben. Damit wäre die Route rund um den Maschsee komplett. Das Westufer hat die Stadt bereits in diesem Sommer im Rekordtempo sanieren lassen.

Velorouten : Eine Million Euro soll erst einmal reichen

Keine Erhöhung ist jedoch erst einmal für den Bau von Velorouten geplant. Für das Prestigeprojekt ist 2021 und 2022 jeweils eine Million Euro vorgesehen. Das ist genau die Summe, die die Politik schon vor dem Amtsantritt von Oberbürgermeister Belit Onay beschlossen hatte. Er hatte versprochen, den Bau der Velorouten zu beschleunigen, so dass dafür nicht zehn Jahre benötigt werden, wie zunächst vorgesehen. Nach Informationen der NP bewegt sich die Stadt jedoch am Rande ihrer Planungskapazitäten und könnte mehr Geld erst einmal gar nicht verbauen. Eine deutliche Erhöhung ist jedoch ab dem Jahr 2023 geplant, in dem zwei Millionen für die Velorouten vorgesehen sind. In 2024 sind es 2,5 Millionen, 2025 will die Stadt dafür drei Millionen Euro ausgeben.

Röhrig-van der Meer vom ADFC geht jedoch davon aus, dass dank üppiger Förderung seitens des Bundes für Radverkehrsnetze in den Kommunen auch schon mit einer Million Euro eine Menge bewegt werden kann. Allerdings dürfe die Stadt ihren Anteil nicht zurückschrauben, wenn sie Fördermittel für die Velorouten einwerbe, fordert er. Die Verwaltung hofft, dass Bund und Land 70 bis 80 Prozent der Kosten übernehmen, ähnlich wie bei den Radschnellwegen.

CDU fordert Aufstockung auf 15 Millionen Euro

Allerdings gibt es auch Kritik. Für CDU-Verkehrsexperte Felix Semper ist der von der Stadt vorgelegte Haushaltsplanentwurf in Sachen Radverkehr „eine große Enttäuschung“. Von einem Aufbruch unter Onay sei „nichts zu spüren“. Umgesetzt würden nur Projekte, die schon vor seinem Amtsantritt von der Politik auf den Weg gebracht worden seien. Mit den Velorouten habe Onay nur eine „fremde Idee als seine verkauft“.

Bei deren Planung hat die Stadt aus Sicht von Semper schon viel Zeit verloren. „Wir wissen immer noch überhaupt nicht, was die eigentlich kosten sollen. Das ist alles noch völlig unausgegoren“, bemängelt der CDU-Mann. Er will die Mittel für den Radverkehr bis 2022 sogar auf 15 Millionen Euro anheben.

Von Christian Bohnenkamp