Hannovers Handel nach der Absage: „Enttäuschung ist riesengroß“

Hannover

Die Hoffnung war groß auf eine Teilnahme Hannovers an den Testöffnungen in Handel und Gastronomie, doch das Land entschied am Samstag anders. Martin Prenzler von der City-Gemeinschaft spricht im NP-Interview über die Reaktionen.

14 Kommunen in Niedersachsen dürfen ab nächsten Montag für einen Modellversuche ihre Innenstadtgeschäfte wieder öffnen, Hannover gehört nicht dazu. Wie enttäuscht sind Sie?

Die Entscheidung ist uns am Sonnabend um 13 Uhr mitgeteilt worden und die Enttäuschung ist immer noch riesengroß. Wir haben hart an der Bewerbung gearbeitet und auf die mögliche Öffnung hingefiebert. Von kleinen Läden bis zu großen Kaufhäusern hätten 300 Geschäfte mitgemacht, es wäre ein breiter und für die Kunden attraktiver Mix geworden.

Ausgewählt wurden nur Kommunen mit einer Inzidenz von bis zu 100. Hatte diese Zahl denn in der Bewerbung überhaupt eine Rolle gespielt?

Im Anforderungsprofil für Bewerber steht nur drin, dass der Versuch bei einer Inzidenz von über 200 abgebrochen wird, von der 100 steht da nichts drin. Dass diese 100 offenbar eine Grenze darstellt, war so nicht formuliert und hat uns sehr überrascht.

„Der Zuschlag für Hildesheim ist besonders bitter“

Nun ist Hannover nicht ausgewählt worden, wohl aber der Nachbar Hildesheim. Rechnen Sie mit Shopping-Tourismus?

Den will ja nun wirklich keiner, aber ausgeschlossen ist das natürlich nicht. Die Städte stehen seit jeher im Wettbewerb, der Zuschlag für Hildesheim ist für uns besonders bitter. Aber mit der Verkündigung des Ergebnisses hat man uns ausdrücklich gebeten, die Bewerbung aufrecht zu erhalten. Ab dem 17. April könnten in einer weiteren Runde neue Kommunen hinzukommen. 25 sollten es ja eigentlich sein, nun sind erst 14 ausgewählt. Wir rechnen uns gute Chancen aus, zu einem späteren Zeitpunkt in Frage zu kommen.

Schauen Sie mit Spannung auf Hildesheim & Co.?

Ganz sicher. Nun müssen alle anderen den Beweis antreten, dass der Modellversuch funktioniert und ein anderer Umgang mit der Pandemie möglich ist. Es muss mittelfristig einen Weg geben, Shoppen wieder zu ermöglichen. Wir in Hannover stehen in den Startlöchern: mit der Luca-App, Datentransfer, Hygienekonzepten, der Infrastruktur der Testcenter.

Sind Ihre Sorgen im Hinblick auf die Innenstadt noch größer geworden?

Leider ja. In den vier Wochen, die wir für die Bewerbung gearbeitet haben, ist ja nicht nur bei mir Hoffnung aufgekeimt. Auch bei Geschäftsführern, Inhabern, Mitarbeitern, die so gehofft haben, endlich wieder arbeiten zu dürfen. Corona setzt sich auch auf die Seele. Die Leute in der Innenstadt sind jetzt erstmal noch deprimierter.

Von Christoph Dannowski