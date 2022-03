Hannover

Ursprünglich sollte der Eigenbetrieb „Städtische Häfen“ der Stadt Hannover fürs vergangene Jahr einen Gewinn von fast 860.000 Euro abliefern – am Ende steht nun voraussichtlich ein Verlust von rund 681.000 Euro. Das Umsatzziel von 16,3 Millionen Euro ist laut der Betriebsleitung mit 14,6 Millionen Euro „erheblich“ unterschritten worden.

Im Jahr 2020 hatten der Nordhafen, der Lindener Hafen, der Brinker Hafen und der Misburger Hafen (zusammen etwa 100 Beschäftigte) schon ein Minus von 233.000 Euro erwirtschaftet. Vor der Pandemie gab es zuletzt noch einen Gewinn von 882.000 Euro, der letztlich 743.000 Euro in die Stadtkasse spülte.

Rentenanspüche ...

Hauptgrund für diese Wendung „Verlust statt erwarteter Gewinn“ ist nicht die Corona-Pandemie und damit etwa verringerter Warenverkehr: Der Wechsel an der Betriebsspitze führte zu um 767.000 Euro erhöhten Rückstellungen für Pensionen, die sich insgesamt auf mehr als 1,3 Millionen Euro belaufen.

In der Höhe maßgeblich verursacht „durch die Neueinstellung einer Beamtin“. Das sei so nicht vorhersehbar gewesen, erklärte eben jene Beamtin und neue Betriebsleiterin Ute Munzke am Montag dem zuständigen Betriebsausschuss des Stadtrats. Munzke ist Nachfolgerin des planmäßig im Herbst in den Ruhestand gewechselten langjährigen Hafen-Chefs Jörn Ohm.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

... und mehr sonstiger Aufwand

Auch die „sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ (darunter Versicherungen, Verwaltungskosten und Gebühren der Stadt und Verluste aus Anlagenabgängen) kamen den Hafenbetrieb teurer zu stehen als geplant: mit wohl 2,4 Millionen Euro liegen diese Aufwendungen um fast 700.000 Euro über der Anfangsprognose.

Bahnlogistik über Vorjahr

Der Umschlag mit der Bahnlogistik lag mit 1,8 Millionen Tonnen, entsprechend 48.797 Waggons, etwas über dem Vorjahr, aber weiter unter dem Vor-Corona-Jahr 2019 mit 2,0 Millionen Tonnen und 58.278 Waggons.

Kohletransport: Binnenschiff auf dem Mittellandkanal in Hannover. Quelle: Rainer Surrey

Schiffsumschlag erholt

Deutlich erholt hat sich der Schiffsumschlag, legte um gut 22 Prozent von etwa 434.000 auf rund 529.000 Tonnen zu – im Jahr 2019 waren das allerdings noch knapp 716.000 Tonnen. Unterm Strich entspreche das der Tendenz, wonach das Geschäft der Binnenhäfen insgesamt zurückgehe, etwa wegen sinkender Kohletransporte.

Großkunden

Vor allem Automotive-Firmen wie Continental, Johnson Controls und Wabco sowie das Werk von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) tragen das Geschäft der Städtischen Häfen. Pandemiebedingt sei da weniger gelaufen, VWN habe auf das Geschäft einen „nicht unerheblichen Einfluss“ (Zugtransport der fertigen Fahrzeuge) und hatte etwa mehrfach Kurzarbeit angesetzt. Neben dem Kohleumschlag (Gemeinschaftskraftwerk Stöcken) seien auch Öltransporte zurückgegangen – Letzteres wegen „der Energiewende“.

Die wichtigsten Nachrichten aus Hannover als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 15 Uhr ihren personalisierten Newsletter mit den Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Hannover. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Immobiliengeschäft läuft

Gut laufe das Geschäft mit Gewerbeimmobilien, die auf Hafengrund stehen und vermietet werden – da übersteige die Nachfrage das eigene Angebot weit, und das werde zunächst so bleiben. Nach wie vor stünden 15 Millionen Euro bereit, um weitere Immobilien zu kaufen. Der gewünschte Erwerb einer Immobilie im Lindener Hafen sei noch nicht zustande gekommen.

Ziel: „Ausgeglichenes Ergebnis“

Für das laufende Jahr werden weiter sinkende Umsätze bei Massengut und im Containerverkehr erwartet, der Bahnverkehr für VWN sollte sich kaum ändern. Munzke erklärte auf Anfrage: „Langfristig hat VWN viele Aufträge des Konzerns nach Hannover geholt. Eine Abwanderung dieser Umschlagdienste ist im Augenblick nicht zu befürchten.“ Unterm Strich strebe sie fürs laufende Jahr „ein ausgeglichenes Ergebnis“ an.

Von Ralph Hübner