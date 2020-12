Hannover

Kontaktpersonen nachverfolgen, Testverfahren koordinieren, Quarantäne anordnen – und dabei den Überblick über das Infektionsgeschehen in 21 Kommunen mit knapp 1,2 Millionen Einwohnern behalten. Das Gesundheitsamt der Region hat die Corona-Pandemie vor große Herausforderungen gestellt. Um die Infektionsketten zu durchbrechen, wurde das Personal in den vergangenen Monaten auf das Dreifache aufgestockt. Trotzdem arbeiten die 560 Menschen, die sich aktuell einzig mit dem Thema Corona beschäftigen, täglich am Limit.

Der Patient Null

Am 29. Februar erreichte das Virus erstmals die Region: Im Uetzer Ortsteil Eltze wurde Patient Null, ein 68-jähriger Südtirol-Urlauber, identifiziert. Die Region richtete noch am selben Tag einen Krisenstab ein, zentrale Aufgaben kamen nun auf das Gesundheitsamt zu. „Wir hatten einen sehr hohen Anspruch, uns intensiv um die Infizierten zu kümmern“, erinnert sich Marlene Graf, Vize-Leiterin des Gesundheitsamtes. So wurde anfangs mit jedem Betroffenen noch mehrmals täglich telefoniert. Als die Pandemie mit Ausbrüchen überall in der Region Fahrt aufnahm, war es mit dieser Intensivbetreuung vorbei. Von nun an war Quantität gefragt. Immer mehr Kontakte mussten nachverfolgt, Tests und Quarantäne angeordnet werden.

Auch Bundeswehrsoldaten halfen bei der Kontaktverfolgung. „Da hängt einiges dran, Räumlichkeiten mussten geschaffen, Arbeitsplätze eingerichtet werden“, erklärt Andreas Kranz, kommissarischer Gesundheitsamtsleiter. „Gerade der November, als die Zahlen wieder deutlich stiegen, war ein gewaltiger Kraftakt“, betont er. Trotzdem musste die Region im November die Reißleine ziehen, an Schulen die Strategie der Massentests für symptomfreie Kontaktpersonen aufgeben. Oberstufenschüler, die in verschiedenen Kursen unterrichtet wurden, brachten es schnell auf über 100 Kontaktpersonen. „Das war dann irgendwann nicht mehr umsetzbar“, sagt Graf. Zumal es bei den Massentests nur wenige positive Befunde ergeben hätten. Deshalb ging man dazu über, diese Testkapazitäten stattdessen für die Pflegeeinrichtungen zu nutzen.

„Testungen, Aufklärung, Impfungen“

Graf wünscht sich für 2021, dass man mit Corona so umgehen kann, wie mit anderen Infektionskrankheiten. „In den nächsten Monaten wird es aber eine Pandemie bleiben und wir arbeiten genau so weiter wie bisher“, sagt sie. Man werde weiter an der Nachverfolgung arbeiten und setze zudem auf die Impfungen. Graf: „Testungen, Aufklärung, Impfungen, das sind die drei Komponenten, mit denen wir weitermachen wollen. Insbesondere im Bereich der Prävention ist unser Wunsch, hier stärker tätig werden zu können.“

Von André Pichiri