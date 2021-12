Hannover

Sanierung, Instandhaltung, Neubau oder Umbau von städtischen Gebäuden, die sich über Jahre hinschleppen – jeder in der Stadt kennt den damit verbundenen Ärger. Die großen Probleme sind nicht allein durch Corona oder Rohstoffmangel begründet: Im städtischen Fachbereich Gebäudemanagement ist derzeit jede sechste Stelle unbesetzt. Auch die Frau an der Doppelspitze ging gerade von Bord.

Von 475 Stellen sind 80 vakant, bestätigt Stadtsprecher Christian von Eichborn. Betroffen seien hauptsächlich Techniker- und Ingenieurstellen. Die Folgen liegen auf der Hand. Von Eichborn: „Die Anzahl der gleichzeitig bearbeitbaren Projekte ist durch die Ressource Personal sowie die Ressource Geld begrenzt, sodass Projekte nur nacheinander abgearbeitet werden können.“

Vieles bleibt liegen

Ist nicht gerade wenig, was deshalb erst mal liegen bleibt. Das Gebäudemanagement nimmt die Eigentümerfunktion für gut 950 städtische Gebäude mit einem bilanzierten Wert von 1,27 Milliarden Euro wahr. Dazu gehören Altenheime und Schwimmbäder, ebenso wie Museen, Brunnen, Denkmäler oder auch das seit Jahren immer wieder eingerüstete Neue Rathaus am Trammplatz und der Sanierungsfall Bauverwaltung gleich daneben.

Das Team hat jede Menge Arbeit – auch weil es immer neue gesetzliche Bestimmungen beispielsweise zu Brandschutz oder Energiecontrolling umsetzen muss. Über jede Verzögerung und damit verbundene Verteuerung gibt es Zoff mit der Politik, häufig genug auch mit Bürgerinnen und Bürgern. Das macht die Arbeitsplätze nicht attraktiv. „Die Fluktuation bei uns ist sehr hoch“, heißt es.

Privatwirtschaft zahlt besser

Zum ohnehin vorhandenen Fachkräftemangel kommt die Bezahlung. Von Eichborn: „Der Öffentliche Dienst steht in Zeiten einer baulichen Hochkonjunktur in einer direkten Konkurrenz zu privaten Unternehmen, aber auch anderen Behörden. Durch den Mangel an verfügbaren Fachkräften wird diese Konkurrenz verstärkt. Hinzu kommen die Regelungen des Tarifvertrags Öffentlicher Dienst, die einerseits die Eingruppierungsmöglichkeiten durch den Tarifvertrag reglementieren und freie Gehaltsverhandlungen ausschließen.“

Dass die hohe Unterbesetzung auf Dauer nicht so bleiben kann, ist der Stadtverwaltung bewusst. Man versuche, „durch verschiedene Maßnahmen neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu gewinnen“. Ihr Sprecher: „Insbesondere der Fachbereich Gebäudemanagement bietet an den Hochschulen gezielt Praktikumsplätze und die Betreuung von Bachelor- und Masterarbeiten an und konnte so schon zusätzliche Kräfte finden.“

Nach 27 Jahren keine Beamtin mehr

Bei dem Problem mit den Vakanzen dürfte jede Kündigung schmerzen. Umso mehr, wenn es um eine Leitungsfunktion geht. In der Hochbauabteilung ist seit Juni einer der beiden Chefsessel frei, in der Fachbereichsleitung seit November ebenfalls eine. Jeannette Leinenweber, seit 27 Jahren bei der Stadt beschäftigt und nach Ansicht vieler wegen Fleiß, Können und Kompetenz eine Spitzenbeamtin, arbeitet jetzt als Angestellte. Sie ist Beigeordnete im Niedersächsischen Landkreistag, dort zuständig für Schule, Kultur, Fremdenverkehr, Verkehr, Energiewirtschaft und Wirtschaftsförderung.

Von Vera König