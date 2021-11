Hannover

Seit die 2G-Regel in der Region Hannover gilt, gibt es im Restaurant Speiserei an der Berliner Allee eine neue Variante von Türstehern. „Jemand vom Servicepersonal hält sich am Eingang auf und kontrolliert, ob die Gäste geimpft oder genesen sind“, berichtet Inhaber Oldus Weißer. Allein das sei ein großer Aufwand – letztlich ohne Garantie, dass nicht doch mal das eine oder andere gefälschte Zertifikat vorgelegt werde. Sollte die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn für Veranstaltungen ins Gespräch gebrachte Regel 2G-Plus bald auch für die Gastronomie gelten, werde der Aufwand noch größer. Vor allem aber befürchtet Weißer, dass eine solche Vorschrift, die einen Restaurantbesuch davon abhängig macht, dass der Gast geimpft, genesen und zusätzlich getestet ist, viele Menschen davon abschrecken würde, überhaupt ein Lokal zu besuchen.

Weniger Gäste nach Einführung der 2G-Regel

Bereits nachdem die 2G-Regel eingeführt wurde, seien die Gästezahlen deutlich zurückgegangen, sagt der Gastronom. Besonders gravierend seien die Stornierungen bei Vorbestellungen für Weihnachtsfeiern, ob für Betriebe oder Familien. „Wir haben täglich Absagen.“ Gastgeber meldeten sich meist mit der Begründung, das unter den Eingeladenen doch der eine oder die andere nicht geimpft sei. Trudelten dann noch neue Anfragen für Festgesellschaften ein, müsse schnell wieder umgebucht werden, um das Weihnachtsgeschäft noch irgendwie zu sichern. „Ich könnte dafür eine eigene Sekretärin einstellen“, stöhnt der Gastronom. Eine verlässliche Planung sei kaum möglich. Dabei sei die Logistik vor dem Fest besonders anspruchsvoll – normalerweise müssten bis zu den Feiertagen rund 5000 Essen in der Speiserei zubereitet werden. Anderthalb Tonnen Gänse habe er schon bestellt, sagt Weißer. Doch er weiß derzeit nicht, wie viel er noch ordern soll.

Würden die Vorschriften verschärft, potenzierten sich die Problemen, glaubt der Restaurantchef. Zwar solle die 2G-Plus-Regel mehr Sicherheit beim Besuch eines Lokals geben. Bewirken würde sie wohl aber eher das Gegenteil: Es sei unrealistisch zu glauben, dass alle geimpften oder genesenen Gäste sich auch noch extra testen lassen. „Viele bleiben dann bestimmt lieber gleich weg.“

„2G-plus-Regel bewahrt Branche vor Lockdown“

Ganz anders sieht das Gastronom Björn Hensoldt, zu dessen Firma Gastro Trends Hannover unter anderem die Lokale „Reimanns Eck“, „Vier Jahreszeiten“, „Stamme 96“ und „Schateke“ sowie Catering gehören. „Die 2G-Plus-Regel ist die einzige Variante, die die Branche vor einem erneuten Lockdown bewahren kann – und der wäre eine Katastrophe“, betont er. „Wir wären vorn mit dabei, wenn diese Regelung eingeführt würde“, erklärt Hensoldt. Für ihn liegen die Argumente für einen verpflichtenden Test auch für Geimpfte und Genesene auf der Hand: „Weil auch diese Personen das Virus weiterhin übertragen können, gibt nur ein zusätzlicher Test wirklich verlässliche Sicherheit beim Restaurantbesuch.“

Allerdings hat Hensoldt klare Forderungen an die Verantwortlichen in der Politik. Es reiche nicht – wie bisher angekündigt – einen kostenlosen Bürgertest pro Person und Woche zur Verfügung zu stellen. „Ein solcher Test muss täglich möglich sein“, betont der Gastronom. Um das zu realisieren, müsse auch wieder eine deutlich bessere Infrastruktur mit Testzentren aufgebaut werden – „so wie es im Sommer war“. Gäbe es wieder mehr solcher Zentren, sei der Besuch dort kein allzu großer Zusatzaufwand für die Gäste. „Das muss so selbstverständlich werden wie Zähneputzen.“

Weihnachtsfeiern abgesagt – Stornierungswelle rollt

Auch er klagt bereits über eine Stornierungswelle: „Allein in der vergangenen Woche wurden 10 Prozent der für den Dezember bei uns gebuchten Weihnachtsfeiern abgesagt.“ Die Absagen hätten mit der Diskussion um 2G und 2G-Plus meist jedoch nichts zu tun. „Der weit überwiegende Teil waren Firmenveranstaltungen – die Unternehmen fürchten einfach einen Imageschaden, wenn sie trotz der drastisch steigenden Infektionszahlen zum Feiern einladen würden.“ Im Einkauf seien die drei Kollegen derzeit überwiegend damit beschäftigt, Warenbestellungen umzuändern. „Spaß macht das alles nicht“, sagt Hensoldt. Gleichwohl will er das Weihnachtsgeschäft noch nicht verloren geben. „Es könnte gut laufen, wenn alle sich streng an die Regeln halten.“

Dazu ermahnt auch Christian Stöver. „Es gibt derzeit tatsächlich noch Betriebe, wo 0G gilt“, sagt der Sprecher der hannoverschen Gastrobetriebe im Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) mit tadelndem Unterton. „Jeder Betreiber muss die geltenden Regeln ganz strikt kontrollieren und auch die Daten der Gäste erfassen – daran führt kein Weg vorbei.“ Anders als Hensoldt ist Stöver aber hinsichtlich der 2G-Plus-Regel skeptischer. „Das macht es für die Gäste noch komplizierter, und der zwingende Besuch bei einem Testzentrum nimmt doch viel von der Spontaneität eines Restaurantbesuchs.“

Christian Stöver, Sprecher der hannoverschen Dehoga-Betrieb, in seinem Restaurant „Bell’Arte“, plädiert für strenge Kontrollen der 2G-Regel. Quelle: Frank Wilde

Letztlich seien Restaurants nicht die Pandemietreiber, gibt Stöver zu bedenken. 2G-Plus bei Veranstaltungen, in Discos oder Bars aber würde er uneingeschränkt befürworten, „weil da doch mehr Enge herrscht“. Stöver, der das „Bell’Arte“ am Sprengel Museum betreibt, plädiert in Restaurants eher für „2G mit Maske“, wie er sagt. Trotz der aktuell geltenden 2G-Regel die Maske bis zum Sitzplatz zu tragen, sei durchaus mach- und zumutbar. Das Personal könne zur zusätzlichen Sicherheit ebenfalls wieder Mund und Nase bedecken. Sollte die Entwicklung der Infektionszahlen eine weitere Verschärfung der Vorschriften aber letztlich erforderlich machen, würde das auch die Gastrobranche mittragen. „Allein schon, um Geschäftsschließungen zu verhindern.“

Von Juliane Kaune